Bianca Balti zablistala u Veneciji s golemim krilima, iza nje je teška borba s karcinomom

Bianca Balti (42) pojavila se u srijedu na otvorenju 83. Venecijanskog filmskog festivala u izdanju koje se odmah izdvojilo na crvenom tepihu. Talijanska manekenka nosila je ružičastu haljinu s korzetiranim gornjim dijelom, dugim šlepom i velikim bijelim krilima. Kreaciju je za nju napravio dizajner Ilya Migmoon, a cijeli look osmislio je njezin stilist Lorenzo Oddo.

Bianca je na crveni tepih stigla gotovo dvije godine nakon teške dijagnoze. U rujnu 2024. zbog jakih bolova u donjem dijelu trbuha otišla je na hitnu, gdje su joj otkrili rak jajnika. Nekoliko dana poslije javno je progovorila o bolesti.

- Bio je to tjedan pun straha, boli i suza, ali najviše ljubavi, nade, smijeha i snage - napisala je tad.

Foto: Yara Nardi

Liječenje je počela u listopadu 2024., a posljednju kemoterapiju završila je krajem siječnja 2025. Tijekom tog razdoblja otvoreno je pokazivala kroz što prolazi, a početkom studenoga pokazala je i potpuno obrijanu glavu. S povećanim rizikom od raka suočila se i ranije. Nakon što je saznala da ima nasljednu gensku mutaciju koja povećava rizik od raka dojke i jajnika, u prosincu 2022. podvrgnula se preventivnoj dvostrukoj mastektomiji.

Foto: Yara Nardi

Već u veljači 2025. pojavila se na Sanremu kao suvoditeljica druge večeri festivala. Tad je jasno rekla da nije došla kao 'bolesnica', nego kao profesionalna manekenka te da želi slaviti život. Ove godine osnovala je i zakladu 'Mind Your Cancer', koja pruža podršku onkološkim pacijentima i njihovim skrbnicima.