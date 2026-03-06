Obavijesti

NEOČEKIVANO

Bianca, jesi li to ti? Na sud stigla zakopčana do grla, evo kakvim nas seksi outfitima inače 'časti'

Bianca Censori, koja je poznata po svojim provokativnim i oskudnim modnim kombinacijama, za svjedočenje na sudu je odabrala konzervativnu odjeću
Bianca Censori, wife of musician Ye, leaves a Los Angeles courthouse after testifying in a lawsuit over the renovation of Ye's Malibu mansion
Supruga Kanyea Westa, Bianca Censori u četvrtak je na sud došla u izdanju koje inače nije neobično, no za nju je pomalo nesvakidašnje. | Foto: Elizabeth Mendez
