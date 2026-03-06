Bianca, jesi li to ti? Na sud stigla zakopčana do grla, evo kakvim nas seksi outfitima inače 'časti'

SKANDALOZNA BRITNEY

FOTO 'Ups, she did it again': Plesala je s noževima, vozila s bebom u krilu, brijala glavu...

Pop zvijezda Britney Spears (44) ponovno je u središtu skandala. U srijedu navečer uhićena je u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Policajci su je priveli s lisicama na rukama, a nakon nekoliko sati provedenih u pritvoru puštena je uz jamčevinu. Ovo uhićenje samo je posljednji u nizu alarmantnih incidenata koji prate pjevačicu otkako je 2021. godine oslobođena kontroverznog trinaestogodišnjeg skrbništva, a njezina obitelj i obožavatelji strahuju da se povijest ponavlja.