Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom

Bianca Censori, koja je poznata po tome da kod nje nema cenzure što se tiče golišavih izdanja, ovog je puta otišla korak dalje i na rođendanu svog prijatelja se pojavila u donjem rublju
Bianca Censori ne prestaje šokirati svojim potezima i modnim kombinacijama. Ovog se puta sa suprugom Kanyeom Weston pojavila na rođendanskoj proslavi prijatelja i stilista Gadira Rajaba.
| Foto: Instagram
Bianca Censori ne prestaje šokirati svojim potezima i modnim kombinacijama. Ovog se puta sa suprugom Kanyeom Weston pojavila na rođendanskoj proslavi prijatelja i stilista Gadira Rajaba. |
Foto: Instagram
Bianca Censori ne prestaje šokirati svojim potezima i modnim kombinacijama. Ovog se puta sa suprugom Kanyeom Weston pojavila na rođendanskoj proslavi prijatelja i stilista Gadira Rajaba.
| Foto: Instagram
Svi su gledali u njih. Bianca je bila u minijaturnom bikiniju, a Kanye ju je u jednom trenutku hranio trešnjom.
| Foto: Instagram
Nosila je vrlo oskudan plavi bikini s motivom mačke.
| Foto: Instagram
Kao mačka, no bez grudnjaka pozirala je i nedavno na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
No rijetko što više može iznenaditi njene pratitelje. Ovog je mjeseca i sa suprugom objavila spot u kojem u tangicama muze kravu.
| Foto: screenshot/Youtube
Ovaj par je često na udaru kritika upravo zbog odjevnih kombinacija za koje mnogi tvrde da nisu prikladne za javna događanja.
| Foto: screenshot/Youtube
Spot je većinu zgrozio...
| Foto: screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
U spotu Bianca Censori, koja je poznata po oskudnim odjevnim kombinacijama i šokiranjem javnosti, u tangama i štiklama muze kravu.
| Foto: screenshot/Youtube
Osim toga, nedavno je njen dragi Kanye proslavio je 49. rođendan. Stoga je odjenula tangice pa se bacila na koljena...
| Foto: Instagram
Tu nije stala sa čestitkama. Objavila je fotku iz tuša.
| Foto: Instagram
'Pala' je i jedna 'pristojna' čestitka.
| Foto: Instagram
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja.
| Foto: Instagram, screenshot
Svojedobno se sa suprugom Kanyom Westom prošetala u gaćicama i prozirnoj jaknici, a nije marila za znatiželjne poglede.
| Foto: RMCL, NGRE
Zato je mnogima bilo jako čudno kada su je vidjeli potpuno odjevenu u kaputu u Melbourneu prošlog tjedna.
| Foto: Profimedia
Bianca Censori i inače gotovo bez cenzure pokazuje svoje tijelo.
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Gola guza i bujne grudi često su u prvom planu...
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Jednom se prilikom u oskudnom outfitu prošetala Los Angelesom. Bila je na samoj granici modnog peha, ali se zbog toga nije previše obazirala.
| Foto: SPOT, SOVE
Tada je pokazala novu, ružičastu frizuru, koju su vidjeli samo rijetki.
| Foto: SPOT, SOVE
Većina je gledala bujne grudi u oskudnom topu i tangice koje su provirivale ispod minijaturne suknje.
| Foto: SPOT, SOVE
Bianca je poznata po oskudnim outfitima koje redovno nosi u javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U njima pozira i na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte što je sve supruga Kanyea Westa nosila i pokazala previše...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto GUMU, BRPA
Foto SPOT
Foto SPOT
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Instagram/screenshot
Foto SPOT, GOME, LESE
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
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