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Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom

Bianca Censori, koja je poznata po tome da kod nje nema cenzure što se tiče golišavih izdanja, ovog je puta otišla korak dalje i na rođendanu svog prijatelja se pojavila u donjem rublju
Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom
Bianca Censori ne prestaje šokirati svojim potezima i modnim kombinacijama. Ovog se puta sa suprugom Kanyeom Weston pojavila na rođendanskoj proslavi prijatelja i stilista Gadira Rajaba. | Foto: Instagram
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Bianca Censori ne prestaje šokirati svojim potezima i modnim kombinacijama. Ovog se puta sa suprugom Kanyeom Weston pojavila na rođendanskoj proslavi prijatelja i stilista Gadira Rajaba. | Foto: Instagram
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