Bijeg od gradske gužve u oazu božićnog darivanja: Radove će izložiti i Jadranka Ivaniš Yaya

Kreativna agencija Lab852 i galerija Monade organiziraju Arts & Crafts Xmas Market u The Garden Brewery & Taproom od 19. do 21. prosinca 2025.

Arts &Crafts Xmas Market povezuje lokalne kreativce, umjetnike i male proizvođače u jedinstvenu galeriju na otvorenom i pretvara vrt The Garden Brewery u mjesto božićnog druženja i darivanja, gdje svaka kupnja ima smisao, a svaki predmet priču.

Foto: PROMO

U tri dana marketa posjetitelje očekuje pažljivo kuriran izbor umjetničkih radova i rukotvorina, unikatnih komada keramike, nakita, odjeće, grafika i printeva – idealnih poklona koji nose toplinu i autentičnost. Među izlagačima nalaze se unikatne rukotvorine Jadranke Ivaniš Yaye, prepoznatljivi minimalistički plakati Borisa Pleše, klasična keramika s potpisom Šimuna Tolića, nakit dizajnerskog dvojca The All i mnogi drugi.

Foto: PROMO

Osim kuriranog božićnog sajma, posjetitelji će moći uživati i u glazbenim poslasticama poput DJ seta LukadeLux i live nastupa Ivana Levačića iz elektro sastava ABOP.

U vrtu se nalaze i jedinstveni umjetnički radovi domaćih i stranih imena, kao drugačiji stolni nogomet uz rad Dinamo uvijek pobjeđuje austrijskog umjetnika Matthiasa Krinzingera ili ručno ispletene umjetničke instalacije Manuele Pauk i Željka Beljana.

Uz izložbu, ponuda za posjetitelje sadržava i radionice izrade macrame ukrasa te razgovore s umjetnicima i glazbenicima - What is Market? kroz koje autori sami dijele svoja iskustva rada u različitim umjetničkim disciplinama i medijima.

Foto: PROMO

Smješten u prepoznatljivom vrtu The Garden Breweryja na Žitnjaku, market nudi bijeg od gradske vreve i prenapučenih trgovačkih centara. Šetnja kroz štandove osmišljena je kao kurirana izložba na otvorenom – svaki izlagač je dio veće priče o kreativnosti, održivosti i zajednici. U ponudi se nalazi i besplatan parking za posjetitelje, izbor vrhunskog craft piva i street food zalogaja.