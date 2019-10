Bijela reperica, koja tvrdi da je tamnoputa, prebila suparnicu

Dvije mlade reperice u usponu, Woah Vicky (19) i Bhad Bhabie (16) šokirale su američku javnost svojom tučnjavom u studiju. Starija reperica došla je u studio dok je Bhabie snimala svoju pjesmu, a kako se dame ne podnose već duže vrijeme, nije dugo trebalo da sukob iz verbalnog eskalira u fizički. Njihovi 'prijatelji' nisu se pretjerano potrudili razdvojiti ih, draže im je bilo snimati ih za društvene mreže...

Bhad bhabie and woah Vicky get into it at the studio. Pray for peace. 😬 pic.twitter.com/mpFKsD29uI — DJ Akademiks (@Akademiks) October 30, 2019

Ubrzo su krenuli padati udarci, a prema onome što se vidi na snimkama, puno gore u sukobu je prošla Bhabie, koja je na Instagramu objavila kako je ona pobijedila u tučnjavi!

- Svi koji tvrde da me prebila nemaju pojma. Žena me uhvatila za kosu i to je to, nije mi zadala ni udarac u lice - napisala je Bhabie.

A obje reperice su i prije ovoga poznate po nasilju. Vicky i Bhabie potukle su se i prošle godine, a Vicky je nedavno udarila i policajca

Na slici: Vicky koja tvrdi da je tamnoputa (lijevo), u sredini tučnjava, Bhabie (desno)

Foto: Instagram

Osim po nasilju, Vicky je najpoznatija po svojim tvrdnjama kako je ona zapravo - tamnoputa. Iako njezini roditelji tvrde da su im svi u zadnjih nekoliko generacija bijelci, Vicky je 'istraživala' po internetu i 'otkrila' kako je ona zapravo 25 posto tamnoputa. Svoje otkriće podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama i ubrzo je postala predmet sprdnje. .

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'ZENZACIJE'