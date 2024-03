Bijesan otac Biance Censori želi pričati s Kanyeom: 'Ona se boji, to sigurno neće biti lijep prizor'

Glazbenik i dizajner Kanye West (46) i njegova supruga Bianca Censori (29) već mjesecima podižu prašinu zbog Biancinih provokativnih modnih kombinacija. Situacija je jako zasmetala obitelji atraktivne Australke, pa je tako njezin otac Leo Censori, od Kanyea zatražio da doputuju u Australiju i porazgovaraju.

Kako navode izvori, Bianca odgađa susret Kanyea i njezinog oca već neko vrijeme.

Foto: JATE

- Leo je pozvao Kanyea da ode u Australiju, a Bianca oklijeva dopustiti da se to dogodi jer zna kako će njezin otac reagirati - tvrdi izvor za Daily Mail.

Iako je Kanye jedan od najutjecajnijih glazbena današnjice, Biancinog oca nimalo ne plaši.

Foto: GIGU, JOOK

- Njezin tata još uvijek planira sjesti s Kanyeom, a Leo se neće prestrašiti Kanyeovom moći ili kontrolom. Nitko ne očekuje da će ovo biti lijepo - kazao je izvor.

Prisjetimo se, nedavno je Biancina mama Aleksandra stigla u Los Angeles kako bi pokušala razgovarati s kćeri, no nije uspjela doprijeti do nje. Inače, Biancina obitelj jedna je od najutjecajnijih mafijaških obitelji u Australiji, no o njima se ne zna mnogo.