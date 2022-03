Srpski glumac Miloš Biković (34) gostovao je u emisiji 'Oko' gdje se osvrnuo na aktualni sukob Rusije i Ukrajine. S obzirom na to da živi na relaciji Srbija - Rusija, sukob doživljava poprilično osobno. Zna, kako kaže, koliko je sve to bolno i teško, premda nije u takvoj situaciji.

Smatra kako je u tim ratnim okolnostima prema javnim osobama prisutna jedna vrsta 'tiranije'.

- To je tiranija prema javnim i poznatim osobama koje moraju, i to odmah se moraju zauzeti, ne mogu razmišljati, sačekati, nego odmah po svakom pitanju koje je goruće i koje je nametnuto zauzeti stav - izjavio je Biković.

- Doživljavam osobno to što se događa, kao i mnogi moji prijatelji tamo, a mi kao narod imamo u svom iskustvu i u svojim sjećanjima, ne jedan sukob, i znamo koliko je to bolno i teško. Premda niste direktno u opasnosti vi ili netko vaš, ili netko koga poznajete, ili netko koga poznaje netko koga vi poznajete. Dovoljno je da se to na vas nekako reflektira - pojasnio je Miloš.

Pričajući o svom radu u Rusiji, izjavio je da su ga tamo prihvatili kao jednoga od njih te da se nada će se cijela situacija smiriti kako bi se mogao vratiti u Moskvu.

- Prihvatila me i publika, kao i društvo i zaista sam se osjećao kao kod kuće. Mislim da je situacija sukoba i neke podjele neodrživa. Mislim da je kultura jedino što preživljava. Sistemi i vođe i ratovi prolaze, a kultura ostaje - zaključio je glumac.

Inače, Biković je u Rusiji velika zvijezda, glumio je u 'Slugi', najgledanijem ruskom filmu svih vremena, a nedavno se vratio iz Kalinjingrada u Beograd.