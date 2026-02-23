Bila je 'čudo od djeteta' te je odrasla pred kamerama, a svoje srce danas skriva od javnosti

Dok su druga djeca učila voziti bicikl i igrala se u parku, ona je već dijelila kadar s najvećim zvijezdama Hollywooda. Život Dakote Fanning oduvijek je bio pod reflektorima, ali iza blještavila crvenih tepiha krije se priča o djevojčici koja je odrastala brže nego što je itko mogao zamisliti.

Rođena 23. veljače 1994. u Conyersu u američkoj saveznoj državi Georgiji, Dakota je potekla iz sportske obitelji. Njezin otac bio je profesionalni bejzbolaš, a majka je igrala tenis. Ipak, malena Dakota vrlo je rano pokazala da je teren ne zanima.

- Ne volim se znojiti. Ne volim kad mi je vruće - izjavila je svojedobno i tako šokirala roditelje koji su očekivali još jednu sportsku zvijezdu u obitelji. Umjesto reketa i lopte, odabrala je pozornicu.

Već s pet godina snimila je prvu reklamu, a ubrzo su uslijedile televizijske uloge i filmski projekti. Pravi proboj dogodio se u filmu "I Am Sam", gdje je kao sedmogodišnjakinja glumila kćer lika kojeg je utjelovio Sean Penn. Njezina emotivna izvedba donijela joj je nominaciju za prestižnu nagradu Udruženja filmskih glumaca i status čuda od djeteta. Slijedile su suradnje s imenima kao što su Denzel Washington (film "Man on Fire"), Tom Cruise ("War of the Worlds") i Robert De Niro. Dok su njezini vršnjaci razmišljali o školskim simpatijama, Dakota je učila tekstove scenarija i davala intervjue.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Godine 2007. našla se u središtu kontroverze zbog filma "Hounddog", u kojem je kao 12-godišnjakinja glumila djevojčicu koja doživljava seksualno nasilje. Javnost je bila podijeljena. Jedni su hvalili njezinu hrabrost, dok su drugi optuživali roditelje da su je prerano izložili teškim temama. Dakota je tada jasno stala u obranu svoje obitelji, poručivši kako su napadi na njezine roditelje bili “neopravdani i bolni”.

Četiri godine mlađa sestra, Elle Fanning, krenula je istim putem. Prvi put se pojavila kao mlađa verzija Dakotina lika, no ubrzo je izgradila vlastitu karijeru i postala zvijezda serije "The Great". Unatoč medijskim špekulacijama o rivalstvu, sestre su ostale bliske, a Dakota je više puta naglasila koliko je ponosna na Elle.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Za razliku od mnogih zvijezda, Dakota svoj privatni život drži podalje od tabloida. U jednom intervjuu priznala je da mrzi spojeve.

- Moramo sjediti, postavljati pitanja i pretvarati se da jedemo. Sve djeluje ukočeno - komentirala je za časopis Town & Country prije 10 godina. Ipak, bila je u vezi s modelom Jamiejem Strachanom, koji je 13 godina stariji od nje. Veza je trajala od 2013. do 2016. Nakon prekida povezivali su je s Henryjem Fryeom, no o tim odnosima nikada nije govorila previše.

Danas, nakon više od dva desetljeća karijere, Dakota više nije samo “ono slatko dijete iz filma”. Uloge u projektima poput "The Alienist" i filmu "Once Upon a Time... in Hollywood" pokazale su njezinu transformaciju u ozbiljnu glumicu. Unatoč svemu, uspjela je završiti školovanje i, kako sama kaže, imati “normalno srednjoškolsko iskustvo”, koliko je to moguće kada vas svijet poznaje od pete godine.