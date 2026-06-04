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ŽIVOT NAKON SHOWA

Bila je miljenica gledatelja 'Gospodina Savršenog', a evo gdje je danas Mia Miškulin

Piše 24sata,
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Bila je miljenica gledatelja 'Gospodina Savršenog', a evo gdje je danas Mia Miškulin
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Foto: Instagram/RTL

Mia nije osvojila posljednju ružu, ali je nakon showa izgradila karijeru i okupila tisuće pratitelja na društvenim mrežama

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Gledatelji su je upoznali u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', gdje je dogurala gotovo do samog finala i otvoreno pokazivala simpatije prema Šimi Elezu. Na kraju je ipak ostala bez posljednje ruže jer je Šime odlučio da njihova priča neće dobiti nastavak. Ipak, Mia Miškulin i Šime ostali su u dobrim odnosima i nakon završetka showa, a nedavno su zajedno uživali u večernjem izlasku.

Foto: Instagram

Mia danas radi kao certificirana fitness trenerica, a na društvenim mrežama redovito dijeli sadržaj vezan uz treninge, zdravu prehranu i aktivan način života. Osim fitnessa, velika su joj strast i putovanja pa je početak 2026. godine provela u Dubaiju. S pratiteljima je tad podijelila prizore s pješčanih plaža i pokazala kako uživa u suncu i moru.

Foto: Instagram

U srpnju prošle godine diplomirala je marketing i komunikacije te stekla titulu magistre. Tema njezina diplomskog rada bila je vezana uz digitalne navike generacije Z na društvenim mrežama, području koje dobro poznaje i kroz vlastiti posao.

Foto: Instagram

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