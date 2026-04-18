Bila je najplaćenija glumica na svijetu, a onda je odustala od svega zbog princa od Monaka

Grace Kelly rođena je 1929. godine u Philadelphiji u uglednoj obitelji, a umjetnost i javni nastupi bili su dio obiteljske tradicije. Već u djetinjstvu je pokazala interes za glumu te je sudjelovala u brojnim školskim predstavama. Skupa s majkom i sestrom se povremeno bavila modelingom, a nakon završetka srednje škole odlučila je slijediti snove te se preselila u New York kako bi ostvarila karijeru u glumi.

Njezini roditelji protivili su se da upiše glumu na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, no unatoč tome je to učinila. Tijekom školovanja za život je zarađivala radeći kao manekenka, a pojavljivala se u reklamama te je krasila naslovnice popularnih časopisa. Studij je završila s tek 19 godina te je pokušala probiti se na Broadwayju, no to joj nije uspjelo. Veliki preokret dogodio se kada se Kelly preselila u Hollywood 50-ih godina prošloga stoljeća. "Fourteen Hours" bio je njezin prvi film, a karijera joj je brzo napredovala. "Mogambo" uz Clarka Gablea i Avu Gardner bio je pravi hit, a glumila je u nizu uspješnica kojima je osvojila publiku diljem svijeta. Godine 1954. Grace Kelly dobila je glavnu ulogu u filmu "The Country Girl" te je godinu kasnije osvojila Oscara za najbolju glumicu. Iako je snimila tek nekolicinu filmova, u svijetu glume ostavila je veliki trag.

Sve se promijenilo kada je bila na vrhuncu slave. Bila je najplaćenija glumica svijeta, a onda je 1955. otišla kao počasna delegatkinja na filmski festival u Cannes. Tijekom fotografiranja za medije upoznala je princa Rainiera III od Monaka. On je u tom trenutku tražio životnu partnericu jer je trebao dobiti nasljednika. Naime, da nije dobio nasljednika, Monako bi se pripojio Francuskoj. U Grace Kelly zaljubio se na prvi pogled, a godinu dana su bili u vezi prije nego što su stali pred oltar.

Mediji su njihovu ljubav opisivali pravom bajkom, uzdizali su ih u svakome članku, a poseban događaj zbio se dva tjedna uoči vjenčanja. Glumica, koja je u tom trenutku već bila najavila da odlazi iz Hollywooda, na brodu je skupa sa 65 članova obitelji i prijatelja stigla u Monako. Ondje ju je dočekalo 20.000 stanovnika, a taj je događaj privukao preko 1500 novinara iz svih dijelova svijeta.

Grace Kelly i princ Rainier vjenčali su se 19. travnja 1956. godine u katedrali svetog Nikole pred 700 uzvanika. Svadba je održana u Hotelu du Paris, gdje je bilo 600 uzvanika i oko 3000 monaških građana. Civilnu ceremoniju održali su dan ranije, 18. travnja u palači u Monaku, a obje svečanosti prenosio je MGM u zamjenu za oslobađanje od svih ugovora Grace Kelly. Ceremonije je pratilo preko 30 milijuna ljudi diljem svijeta. Nakon vjenčanja, Grace Kelly se odrekla američkog državljanstva, a njezin suprug zabranio je emitiranje filmova u kojima ona glumi u svojoj kneževini.

Popularni kraljevski par zajedno je dobio troje djece, princeze Caroline i Stephanie te princa Alberta. Unatoč brojnim naporima da ju nagovore na povratak u Hollywood, Grace Kelly više nikada nije stala pred filmske kamere. Mnogi su smatrali kako joj glumačka karijera istinski nedostaje, no ona je uporno tvrdila kako se potpuno posvetila svojoj obitelji i životu u Monaku.

Strašna tragedija dogodila se 13. rujna 1982. godine. Princeza Grace se s mlađom kćeri vozila Azurnom obalom, a tijekom vožnje doživjela je moždani udar. Izgubila je kontrolu nad automobilom te je autom sletjela u provaliju. Majku i kćer hitno su prevezli u bolnicu, gdje je Grace Kelly bila u komi, no nije joj bilo spasa. Njezina kći Stephanie preživjela je nesreću.