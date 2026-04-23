Bila je najpopularnija dječja zvijezda u Hollywoodu, a onda je napravila zaokret u karijeri

Shirley Temple jedna je od najslavnijih dječjih zvijezda u povijesti Hollywooda, a njezin je životni put bio iznimno raznolik. Rođena je 23. travnja 1928. godine u Santa Monici u Kaliforniji, u obitelji bankara i kućanice, kao najmlađe dijete uz dvoje starije braće i sestara. Već u najranijoj dobi pokazivala je prirodni talent za ples i glumu, što je njezina majka brzo prepoznala te ju je s tri i pol godine upisala na satove plesa. U isto vrijeme, njezin otac preuzeo je ulogu agenta i financijskog savjetnika, čime je obitelj ozbiljno pristupila razvoju njezine karijere.

Samo s tri godine Shirley Temple dobila je ugovor s produkcijskom kućom Educational Pictures, gdje je debitirala u nizu niskobudžetnih filmova pod nazivom "Baby Burlesques". Iako su ti filmovi bili skromne produkcije, omogućili su joj veliku vidljivost i otvorili vrata većim projektima. Ubrzo je potpisala ugovor s Fox Film Corporationom, a sa šest godina pojavila se u svom prvom dugometražnom holivudskom filmu "Carolina". U razdoblju koje je uslijedilo snimila je još osam filmova, uključujući veliki hit "Little Miss Marker", koji ju je preko noći pretvorio u jednu od najvećih dječjih zvijezda svijeta.

Njezine prepoznatljive zlatne kovrče, optimizam i talent za pjevanje i ples osvojili su publiku diljem svijeta. U vrijeme Velike depresije Shirley Temple postala je simbol nade i vedrine. Predsjednik Franklin D. Roosevelt nazvao ju je "Little Miss Miracle", ističući da je svojim filmovima podizala moral američkog naroda. Posebno je zapamćena njezina izvedba pjesme "On the Good Ship Lollipop" u filmu "Bright Eyes" iz 1934. godine, za koju je dobila posebnog Oscara za "Izvanrednu osobnost 1934. godine". Do 1940. godine, iako još vrlo mlada, već je snimila čak 43 filma.

Kako je Shirley odrastala, interes publike postupno je opadao. Film "The Blue Bird" iz 1940. godine nije ostvario očekivani uspjeh, a publika se teško prilagođavala činjenici da njihova dječja zvijezda više nije dijete. Sa 19 godina glumila je u filmu "The Bachelor and the Bobby Soxer" uz Caryja Granta i Myrnu Loy, koji je dobio pozitivne kritike, ali publika i dalje nije bila spremna prihvatiti njezin prijelaz u odrasle uloge. Nakon pojavljivanja u filmu "Fort Apache" s Johnom Wayneom 1948. godine, postalo je sve teže dobivati značajnije uloge, pa se njezina filmska karijera postupno gasila.

Nakon završetka glumačke karijere, Shirley Temple usmjerila se prema javnoj službi i diplomaciji. Godine 1967. kandidirala se za mjesto u američkom Kongresu, ali bez uspjeha. Ipak, ubrzo je započela diplomatsku karijeru. Od 1969. do 1970. godine služila je kao američka predstavnica pri Ujedinjenim narodima, a 1974. imenovana je američkom veleposlanicom u Gani. Dvije godine kasnije postala je šefica protokola SAD-a, a tu je dužnost obnašala do 1977. godine. Godine 1988. postala je jedina osoba koja je dobila počasni čin američkog časnika vanjske službe, a od 1989. do 1992. služila je kao američka veleposlanica u Čehoslovačkoj.

Njezina životna postignuća prepoznata su brojnim nagradama. Godine 1998. odana joj je počast na Kennedy Center Honors, a 2005. godine dobila je nagradu za životno djelo Udruženja filmskih glumaca.

Privatni život Shirley Temple također je bio pun uspona i padova. Udala se za glumca Johna Agara 1945. godine, sa samo 17 godina, te su dobili kćer Lindu Susan prije nego što su se razveli 1949. godine. Već sljedeće godine udala se za kalifornijskog poduzetnika Charlesa Aldena Blacka, s kojim je ostala u braku sve do njegove smrti 2005. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Charlesa i kćer Lori.

Shirley Temple preminula je 10. veljače 2014. godine u svom domu blizu San Francisca, a imala je 85 godina. Kao uzrok smrti navedeni su upala pluća i kronična opstruktivna plućna bolest. Nakon njezine smrti, obitelj je objavila dirljivo priopćenje u kojem su istaknuli njezina izvanredna postignuća kao glumice i diplomatkinje, ali prije svega kao voljene majke, bake i supruge.