Bila je u Superstaru, sad puni klubove: Ana Bertić slavila 18. rođendan u luksuzu sa 120 ljudi

Pjevačica Ana Bertić proslavila je 18. rođendan u jednom zagrebačkom klubu, koji je za tu prigodu unajmila.

Inače, Anu smo gledali u RTL-ovom showu 'Superstar', a prije sedam godina i u 'Zvjezdicama'. U međuvremenu je postala TikTok senzacija, iza sebe ima duet s Bobanom Rajovićem i za njene se nastupe traži karta više.

- Pravi ozbiljan trenutak kada sam sama sebi rekla da je jedino što želim u životu biti pjevačica dogodio se nakon sudjelovanja u showu Superstar. Nakon mog prvog audicijskog nastupa uslijedili su pozivi za nastupe - rekla je svojedobno za Net.hr.

Osim klasičnih nastupa, radi i privatne zabave kao što su rođendani, rođenje djeteta, djevojačke i momačke, a rekla je kako je pjevala i reprezentaciji...

- To je potpuno drugačija priča u odnosu na klubove u kojima sam uobičajeno odvojena zaštitnom ogradom od publike na pozornici i uz mene su zaštitari - objasnila je.