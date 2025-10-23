Obavijesti

Show

Komentari 0
'WHEN WE WERE YOUNG' PLUS+

Bili smo na najvećem pop-punk festivalu na svijetu! Evo kako nam je bilo u Las Vegasu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Bili smo na najvećem pop-punk festivalu na svijetu! Evo kako nam je bilo u Las Vegasu...
Foto: 24sata

Više od 50 bendova uglavnom pop-punk žanra prošlo je u samo jednom danu na festivalu When We Were Young u Las Vegasu. Evo kako nam je bilo.

Prije nekoliko dana svijet je obišla informacija da se kultni MTV gasi nakon 44 godine emitiranja u većini država svijeta, a s Novom godinom na području Europe više se neće moći gledati kanali koji su odgojili generacije. Jedan od žanrova koje je MTV tijekom godina popularizirao je pop-punk, a bendovi koji su na prijelazu milenija bili na vrhuncu karijera danas uživaju kultni status. Neki od tih bendova su Blink 182, The Offspring, Weezer te Panic! At The Disco. Svi oni su, s još nizom kolega, nastupali protekloga vikenda na festivalu "When We Were Young" u američkom Las Vegasu, a da je posrijedi jedan od najboljih festivala toga žanra na svijetu, uvjerili smo se i sami.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Svirke u Zagrebu: Silente rasprodao četiri koncerta, objavljen je i datum petog
TRAŽI SE KARTA VIŠE

Svirke u Zagrebu: Silente rasprodao četiri koncerta, objavljen je i datum petog

Grupa Silente rasprodala je sva četiri najavljena koncerta u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, od 12. do 15. studenog, pa je za kraj dodan i peti nastup koji će bend odsvirati u nedjelju, 16. studenog
Pogledajte čime je rezala tortu Nataša Bekvalac! Još je i roza...
PROMOCIJA ALBUMA

Pogledajte čime je rezala tortu Nataša Bekvalac! Još je i roza...

Poznata pjevačica promovirala je svoj novi album 'Mama' te iznenadila okupljene rekvizitom koji je koristila za rezanje torte.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025