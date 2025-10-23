Bili smo na najvećem pop-punk festivalu na svijetu! Evo kako nam je bilo u Las Vegasu...

Prije nekoliko dana svijet je obišla informacija da se kultni MTV gasi nakon 44 godine emitiranja u većini država svijeta, a s Novom godinom na području Europe više se neće moći gledati kanali koji su odgojili generacije. Jedan od žanrova koje je MTV tijekom godina popularizirao je pop-punk, a bendovi koji su na prijelazu milenija bili na vrhuncu karijera danas uživaju kultni status. Neki od tih bendova su Blink 182, The Offspring, Weezer te Panic! At The Disco. Svi oni su, s još nizom kolega, nastupali protekloga vikenda na festivalu "When We Were Young" u američkom Las Vegasu, a da je posrijedi jedan od najboljih festivala toga žanra na svijetu, uvjerili smo se i sami.

