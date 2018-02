Bili su stvoreni jedno za drugo, a svi su im predviđali propast...

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

- To je bila ljubav na prvi pogled, iako sam sebi obećala da nikad neću biti s oženjenim muškarcem. Dok ga nisam upoznala, mislila sam da je neobrazovan i površan, a onda me iznenadio. Bio je inteligentan, duhovit, imao je smisla za humor, često smo se smijali - rekla je glumica Lauren Bacall koja se sa 20 godina udala za tad već slavnog glumca Humphreyja Bogarta, najpoznatijeg po ulozi u legendarnom filmu 'Casablanca'. Njemu je tada bilo 45 godina i iza sebe je imao već tri braka.

Foto: wikimedia

A protiv njihovog bili su svi. I filmska industrija i javnost, a i njezina majka. Ona je smatrala da nije u redu da njezina kći bude sa "ostarjelim, oženjenim alkoholičarem". Međutim, kemija između njih bila je toliko jaka da su ignorirali sve oko sebe i odlučili biti zajedno.

Sastanci kratki i diskretni, a pisma ljubavna i duga

Kad su se upoznali na snimanju filma 'Imati i nemati'' Humphrey je još uvijek bio u braku s trećom suprugom Mayom Methot. Ona je bila alkoholičarka, teške naravi sklona incidentima. Često se znala s Bogartom i potući ili ga pogoditi bilo čime što joj se našlo nadohvat ruke. Unatoč tome, Humphrey je osjećao odanost prema svojoj supruzi. Čak i nakon što je počeo diskretnu aferu s Lauren, rekao joj je da mora Mayo pružiti još jednu šansu i pokušati spasiti njihov brak. Ipak, Methot nije pokazala isti entuzijazam i njih dvoje su se razveli 1945. godine.

Foto: wikimedia

Kad je režiser Howard Hawks doznao za njih dvoje uletio je u njezin stan i rekao joj: 'Neću podržavati ovo. Ti Bogartu ne značiš ništa. Kada završi snimanje, zaboravit će na tebe. Oženjen je onom alkoholičarkom već dugo i neće je ostaviti.'

Tu noć Lauren je provela budna plačući. Kada je ujutro stigla na set, Bogartu je bilo jasno da je režiser razgovarao s njom. 'Pomilovao me je po kosi i licu i rekao - ne može prihvatiti da nisi odabrala njega i ljubomoran je.'

Dok je Bogart još bio sa suprugom, s Bacall je u tajnosti gradio strastveni odnos. Sastanci su im bili kratki i diskretni, a pisma ljubavna i duga. Na snimanju joj je kao neiskusnoj glumici pomagao, šalio se s njom, ohrabrivao je - postao joj je mentor.

- Ni sama ne znam kako se to dogodilo. Bilo je skoro neprimjetno - komentirala je Bacall zaljubljivanje u starijeg kolegu.

Tri tjedna nakon početka snimanja filma Lauren je sjedila za svojim stolom u garderobi kada je ušao Humphrey da je pozdravi.

- Stajao je iza mene, šalili smo se kao i obično kada se odjednom nagnuo nad mene, stavio ruku pod moju bradu i poljubio me - opisala je Lauren njihov prvi poljubac.

Na vjenčanju cijelo vrijeme drhtala

Kada bi se sreli ili razgovarali telefonski Bogie ju je uvijek pozdravio sa ‘Zdravo Baby’ od čega bi njoj srce uvijek počelo jače lupati. Ljepoticu koja ga je očarala na prvi pogled Humphrey je oženio 21. svibnja iste godine kada se razveo od Mayo. Lauren je i na svom vjenčanju bila toliko nervozna da je cijela drhtala.

Foto: wikimedia

- Koljena su mi toliko klecala da sam mislila da ću pasti niz stepenice. Bogie je izgledao tako ranjivo i bio je tako zgodan - prisjetila se Lauren u svojoj autobiografiji.

- Uvijek plačem na vjenčanjima, a posebno na svojim - rekao je jednom prilikom Bogart.

U braku su dobili dvoje djece, sina Stevea i kći Leslie. Živjeli su daleko od očiju javnosti u elitnom dijelu Los Angelesa nazvanom Holmby Hills u vili od bijele cigle. Lauren je voljela biti kućanica. Voljela je kuhati, spremati i zabavljati njihove slavne goste, a to se sviđalo i Humphreyju.

Foto: wikimedia

Razlika u godinama se ipak vidjela jer je idealan vikend za Bogarta bilo je jedrenje na njegovom brodu Santana dok se Lauren grozila takvih avantura jer je patila od morske bolesti. Ona je kao i svaka druga mlada žena uživala u noćnim izlascima, voljela je biti viđena, a njemu je to odavno dosadilo.

'Ostatak života provest ću ljubeći te'

Par je njegovao prijateljstva s jednako slavnim Spencerom Tracyjem i Katharine Hepburn koji su bili česti gosti u njihovom domu.

- Nikada nisam vjerovao da ću ikada više nekoga toliko voljeti... Toliko se stvari dogodilo u mom životu da sam se jednostavno više bojao voljeti... Draga moja, u strahu sam da ću te izgubiti, no ako se i to dogodi, nikada te neću prestati voljeti. Ti si moja posljednja ljubav i ostatak života provest ću ljubeći te i bit ću tu za tebe kada god ti to zatreba - dio je to iz ljubavnog pisma koji je Humphrey Bogart napisao svojoj Lauren. Svojim prijateljima je govorio da je to prvi brak koji ga je usrećio.

Foto: wikimedia

Lauren je imala priliku pokazati koliko je ustvari brižna kada je njenom Bogieju dijagnosticiran rak jednjaka 1956.godine. Nakon operacije koja je trajala devet sati i u kojoj mu je uklonjen jednjak Humphrey je kući poslan slab i krhak u kolicima. Njegova Baby je cijelo vrijeme bila uz njega i njegovala ga, ali Bogart više nije ustao iz kreveta.

- Disala sam, ali u meni nije bilo života. Nisam mogla misliti na budućnost. Mogla sam samo misliti na muškarca kojega sam izgubila - čovjeka koji mi je dao sve, naučio me o ljudima i životu, s kojim sam našla svoj način života - opisala je Lauren u svojoj autobiografiji 'By Myself' kako se osjećala nakon smrti svog Bogiea. Ostala je udovica sa samo 32 godine.

'Žao mi je što nije gledao djecu kako odrastaju'

Na sprovodu je režiser John Houston držao posljednji govor

- Bogie je imao sreće u ljubavi, ali i kocki. Od života je dobio sve što je tražio, a i više. Nemamo razloga osjećati tugu zbog njega, jedino zbog samih sebe, jer smo ga izgubili.'

Lauren je nakon Bogartove smrti bila u kratkoj vezi s Frankom Sinatrom. On ju je čak i zaprosio, ali ipak do vjenčanja nije došlo. Četiri godine nakon Bogartove smrti udala se za glumca Jasona Robardsa, a brak je potrajao osam godina i u njemu su dobili sina Sama.

- Ponekad se jako rastužim jer je umro tako mlad i nije imao prilike gledati svoju djecu kako odrastaju. Ali s druge strane, zbog toga što nije ostario, za mnoge je generacije življi nego ikad. Nikada ne bi to povjerovao - napisala je Bacall koja je preminula u 89-oj godini.

- Nitko nikad nije napisao bolju ljubavnu priču od one koju smo mi proživjeli - rekla je prije svoje smrti 2014. godine.

Foto: Imdb

Pokopana na groblju Forest Lawn Memorial Park u Glendaleu, istom onom na kojem je 1957. pokopan i njezin neprežaljeni 'Bogie'.