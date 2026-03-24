Bill Cosby kriv je za silovanje i drogiranje iz 1972.! Mora platiti oko 60 milijuna dolara odštete

Bill Cosby (88) kriv je za drogiranje i silovanje Donne Motsinger 1972. godine, presudila je porota u Santa Monici. Motsinger, danas 84-godišnjakinja, treba dobiti oko 60 milijuna dolara odštete - iznos koji se sastoji od 19,25 milijuna za neekonomsku štetu i dodatnih 40 milijuna dolara kaznene odštete, navodi Huff Post.

Motsinger je radila kao konobarica u restoranu The Trident u Sausalitu, koji su Cosby i druge poznate osobe često posjećivale. Prema tužbi, Cosby ju je jednom prilikom pozvao na svoj nastup, došao je po nju limuzinom i ponudio je čašom vina od koje joj je pozlilo.

- Zadnje čega se sjeća su bljeskovi svjetla. Probudila se u svojoj kući bez odjeće, samo u donjem rublju - bez majice, grudnjaka i hlača. Znala je da ju je Bill Cosby drogirao i silovao - navedeno je u tužbi.

- Desetljećima je Cosby serijski seksualno napadao desetke žena radi vlastitog seksualnog zadovoljstva, drogirajući ih i koristeći nepoznate tvari kako bi ih onesposobio - navodi se.

Više od 60 žena ga je optužilo

Cosby, nekoć smatran "američkim tatom", nije svjedočio na suđenju. Ovo je samo jedan u nizu pravnih postupaka protiv njega, nakon što ga je više od 60 žena optužilo za seksualno zlostavljanje. Godine 2022. druga porota u Santa Monici proglasila ga je odgovornim za napad na Judy Huth 1975. i naložila mu isplatu od 500.000 dolara.

Njegova ranija kaznena presuda za napad na Andreu Constand, zbog koje je proveo gotovo tri godine u zatvoru, poništena je 2021. zbog proceduralne pogreške. Unatoč tome, građanske tužbe nastavljaju se nizati, a ova presuda smatra se nastavkom utjecaja pokreta #MeToo.

Nakon izricanja presude, Motsinger je izjavila da se napokon osjeća saslušano.

​- Trebale su 54 godine da dođem do pravde, i znam da ona nije potpuna za ostale žene, ali nadam se da će im ovo barem malo pomoći - rekla je ispred sudnice.

Cosby je u prošlogodišnjem iskazu tvrdio da su ga optužbe dovele do financijskih problema. "Zbog optužbi, bilo da dolaze iz novina, radija, televizije, časopisa ili s interneta, nisam radio otprilike 10 godina ili više. To znači da nisam zaradio ni centa kao zabavljač, pisac ili televizijski izvođač, osim od repriza, a moja neto vrijednost potonula je kao podmornica bez motora", rekao je.

Njegova odvjetnica Jennifer Bonjean izjavila je kako vjeruje da imaju "snažne osnove za žalbu" koju planiraju podnijeti.