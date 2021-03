Posljednjih tjedan dana obožavatelji Billie Eilish (19) na TikTok-u dijele teorije zavjere da je pjevačica kosu obojila u novu boju, a da je njezina crno-zelena kosa na Grammyjima proteklog vikenda zapravo bila perika.

POGLEDAJTE VIDEO:

I čini se da su bili u pravu u vezi s ovom glasinom, jer danas je Billie na Instagramu pokazala svoju novu, drastično drugačiju boju kose.

Opraštajući se od svojih poznatih neonsko-zelenih korijena s crnim krajevima, Eilish je pokazala svoju novu svijetlo platinastu kosu. Čak je i njezina frizura dobila malo osvježenje zahvaljujući čupavim šiškama i valovitim slojevima.

Eilish do sada nije bilo strano eksperimentirati s bojom i izbjeljivačima.Tako je pjevačica, poznata po hitovima kao što su 'Bad guy' i 'When the party's over', do sad promijenila čak 8 različitih boja: boja lavande, srebrna, svijetloplava, plava, crna, tirkizna, smeđa i crna sa zelenim korijenom. Ali ovo bojanje označava potpuno novo doba ljepote - i dobro joj stoji. Osvježavanje u boji moglo bi biti radi snimanja novog videozapisa ili projekta jer je također podijelila videozapis s kosom sa neke vrste seta, prenosi Vogue.

Fanovi su oduševljeni, a poznate ličnosti odmah su komentirale njenu objavu obasipajući Billie komplimentima. Među njima je i James Charles, makeup artist i influencer, koji komentira: 'Toliko si prekrasna da je to nerealno!'