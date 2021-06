Posljednjih dana društvenim mrežama kruži video u kojem Billie Eilish (19) izgovara riječ 'chink' i oponaša azijski naglasak. 'Chink' je pogrdna riječ koja označava osobu porijeklom iz Kine.

Mlada pjevačica se na svom Instagram profilu obratila fanovima i odgovorila na optužbe. Napisala je tekst u kojem se ispričava i objašnjava cijelu situaciju.

- Sve vas volim, mnogi od vas su me tražili da se oglasim o ovome. Želim se oglasiti jer su me označili kao nešto što nisam. Kruži video u kojem imam 13 ili 14 godina i izgovaram riječ iz pjesme za koju u to doba nisam niti znala da je pogrdni naziv za pripadnike azijske zajednice. Zgrožena sam, posramljena i želim povratiti zato što sam ikad izgovorila tu riječ - napisala je Eilish.

- U toj pjesmi sam prvi put čula tu riječ, nikada je nismo koristili ni ja ni moja obitelj. Unatoč mom neznanju u to doba, ništa ne osporava činjenicu da je bilo uvredljivo. Žao mi je zbog toga - bila je iskrena tinejdžerska zvijezda, te se ogradila od optužbi da je imitirala azijski naglasak.

- U drugom videu koji je montiran uz ovaj spomenuti, pričam luckastim, izmišljeni, frfljajućim glasom... To je nešto što radim cijeli život kada se obraćam svojim prijateljima, kućnim ljubimcima i obitelji. To je bilo frfljanje i glupiranje, i ni na koji način nije bilo oponašanje ikojeg jezika, naglaska ni kulture. Svi koji me poznaju vidjeli su da se glupiram s glasovima cijeli život - objasnila je.

- Bez obzira kako je interpretirano, nisam željela da niti jedan moj potez ikoga povrijedi i srce mi se slama što je to označeno kao nešto što može izazvati bol nekome tko to čuje. Oduvijek sam se trudila iskoristiti svoju platformu za borbu za uključivanje, dobrotu, toleranciju i jednakost. Svi trebamo nastaviti razgovarati, slušati i učiti. Čujem vas i volim vas. Hvala što ste izdvojili vrijeme da ovo pročitate - zaključila je Billie.