Billie Eilish (19) prisjetila se susreta s članovima kraljevske obitelji na premijeri najnovijeg Bondovog filma 'No Time to Die' u rujnu ove godine. Pjevačica je priznala u showu 'Jimmy Kimmel Live' da je potpuno zaboravila na protokol kad su se princ William (39) i Kate Middleton (39) pojavili pred njom.

Pjevačica i njezin brat Finneas O’Connell na premijeri su predstavljeni princu Charlesu, Camilli Parker Bowles te princu Williamu i Kate Middleton.

- Postojao je cijeli popis stvari koje sam morala slijediti - rekla je pjevačica, potaknuvši Jimmyja Kimmela da upita: 'Jesi li obraćala pozornost na ta pravila?'

U tom trenutku, Billie je odmahnula glavom i rekla 'ne', prije nego što je dodala da je kraljevska obitelj bila sasvim 'normalna' pa nije osjećala da ih se mora bojati.

- Pokušala sam slijediti kraljevski protokol. Planirala sam to, ali oni su bili tako normalni, nisu me tjerali da se osjećam kao 'Oh, bojim se, ne mogu razgovarati s njima'. Bili su vrlo komplementarni i imali su razna pitanja - rekla je i dodala da su William i Kate bili vrlo prijateljski raspoloženi, smiješni i slatki.

Rekla je i da će to iskustvo dugo pamtiti.

- Ne znam, ne mogu se požaliti, bilo je nevjerojatno - zaključila je Bille na kraju.