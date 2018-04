Najbolji (i najgori) glumac želi u penziju, prihvatit će se režije

Malo je glumaca koji se mogu pohvaliti karijerom koju ima Nicolas Cage (54). Neki ga zovu simultano jednim od najboljih, kao i jednim od najgorih glumaca svoje generacije. Kakav god glumac bio, Cage izgleda odlazi u zasluženu penziju, a iza sebe ostavlja istinski fascinantnu karijeru.

Prvi njegov film, 'Valley Girl', pokazao je kako je pred nama istinski začudan glumac, sposoban dati nam izvedbu koja ostavlja bez daha. Nakon nekoliko istinski čudnih filmova tijekom 80-ih. Cage se uspio naći u filmu 'Napuštajući Las Vegas', za kojeg je osvojio i Oscara.

Poslije te uloge je krajem 90-ih, ovaj Coppolin rođak uletio u akcijski žanr koji mu je začudo iznimno dobro sjeo. Tako je iza Cagea ostala posve dobra količina jako pristojnih akcijskih uradaka, od kojih sigurno pamtimo 'Face/Off', 'Con Air', 'The Rock' 'Gone in 60 seconds'. Poslije te faze se Cage okrenuo značajno drugačijim filmovima pa je tako odglumio uloge u nekim od hvaljenijih filmova, kao što je primjerice nevjerojatno dobar film 'Adaptacija'.

Cageu je tada sreća okrenula leđa pa je upao kako u financijske poteškoće, zbog kojih je morao prihvaćati sve uloge koje su mu ponuđene, tako i u producentske probleme. Stoga mu je karijera unatrag petnaest godina podosta tužna i prepuna filmova za koje nije lako reći jesu li dobri ili loši jer ih je teško i pogledati.

Foto: Twitter/Screenshot

No čini se da svemu tomu uskoro dolazi kraj. Cage je u intervjuu izjavio kako ima još samo tri ili četiri godine glume ispred njega prije nego što se baci isključivo na režiju.

- Režija je nešto čemu se radujem. Trenutačno sam filmski izvođač i radit ću to još tri ili četiri godine a onda bih se želio posvetiti režiji - konstatirao je Cage.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Jedini Cageov redateljski uradak je film 'Sonny', o žigolu u problemima. Film nije baš dobro prošao ni kod publike niti kod kritike, pa se pitamo kako će izgledati buduća Cageova karijera, ako je dosadašnja toliko loša. A dok čekamo da postane redatelj, Cage će prihvatiti svaki film koji mu ponude. Tako će nam ove godine doći u natprirodnom trileru 'Mandy', filmu o pljački banke '#211', trileru 'Looking Glass', distopijskom SFu 'The Humanity Bureau', hororu 'Between Worlds' i kriminalističkom filmu 'Running with the Devil'.

Tema: FILM