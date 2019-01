Bio je bez konkurencije. Bolji i od legendarnog Orsona Wellesa

Donosimo vam feljton o Ivi Gregureviću u kojem u nastavcima otkrivamo njegove tajne, strasti, ljubavi i želje.

Kada sam ga prvi puta gledao kao glumca, nisam znao ni tko je ni kako se zove. Bila je sredina sedamdesetih, kazališni ispit na Akademiji. Studenti su postavili skraćenog Shakespeareova 'Otela', sa svega nekoliko uloga. Ivo Gregurević je bio Otelo, a Slavko Brankov Iago. Bio je to dobar ispit. Brankov je bio izvrstan, a Ivo savršen. Najbolji Otelo kojeg sam do tada, a i do danas, gledao. Bez konkurencije. Bolji od Orsona Wellesa i dva Laurencea, Oliviera i Fishburnea.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

Činilo mi se da ima dva metra, da je snažan i da može umlatiti Brankova jednim udarcem. Sve to bez naglašenih gesta, pokreta tijela, pogleda, deranja, povišenoga glasa... Akademska scena bila je premalena za njegova tihog Otela kojemu je izgled ratnika i mletačkoga generala prirodan kao što mu je izgled nesretnog i ljubomornog muškarca neprirodan jer njegovo je prirodno stanje da ljudima vjeruje, pogotovo ženi koju voli. Ako im ne vjeruje, onda je to kraj, njihov ili njegov ili zajednički. Ivin Otelo nije bio pametan, jer pamet podrazumijeva sagledavanje objektivnih činjenica, a u ljubavi i ljubomori nema objektivnih činjenica i pamet nije važna.

[video: 1203129 / Ispraćaj Ive Gregurevića na Mirogoju 7.1.2019.]

Ivin je Otelo bio subjektivna činjenica, toliko emotivan da sam imao osjećaj da malena scena Akademije neće podnijeti taj teret i da će scenski podij popucati. Koju godinu kasnije Ivo će glumiti maloga gastarbajtera u Frankfurtu i još manjeg Netjaka u Smojinu 'Velom Mistu' i veličina će, kao i sve ostale stvari u njegovu glumačkom svijetu od oko devedeset uloga, postati relativan pojam. Nije važno koliko si velik ili malen, važan ili nevažan, dobar ili zao, glavni ili sporedan, važno je da si u svojoj ulozi nezamjenjiv i da nijedan gledatelj ne kaže: 'E, Pero bi to napravio bolje'.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

Radio sam s njim dvaput, krajem osamdesetih. U 'Kraljevoj završnici' Ivo glumi prodavača pića u vlaku, a u 'Diplomi za smrt' šefa bande koji posao vodi iz inozemstva. Nisam s njim ni jednom razgovarao o likovima i ulogama, nego samo o 'tehničkim' stvarima, rekvizitima, odjeći, ritmu rečenica i pokreta. Bio je koncentriran, tih, nenametljiv i nepredvidiv, vrlo ugodan suradnik koji ne voli suvišne razgovore o stvarima koje su same po sebi jasne ili o kojima je zanimljivije šutjeti nego razgovarati.

Bio je suprotnost glumcima koji s redateljem ili scenaristom vole analizirati lik i provesti sate u konstruktivnoj raspravi. Radije bi razgovarao o nečemu što nema nikakve veze s ulogom i likom. Kad bi tijekom snimanja davao intervju, a pozvali bi ga da odglumi scenu, otišao bi, odradio kadar, vratio se novinaru i nastavio odgovarati na pitanje točno gdje je stao, kao da nije bilo prekida.

Foto: rajko grlić

Ivina je sabranost, kako ispred, tako i iza kamere, bila fascinantna jer je bila sasvim prirodna, bez vidljivog mentalnog i fizičkog napora. I zato nije čudno da su ga mnogi u početku njegove karijere doživljavali kao naturščika, kao eto našli su nekog tipa 'iz života' koji paše za takvu i takvu ulogu. Ivo je bez vidljivog napora teškim stvarima davao privid lakoće, a lakima mjeru težine.

U biografiji o ocu, slikaru iz razdoblja impresionizma, Augusteu Renoiru, francuski redatelj Jean Renoir piše kako ga je tata naučio što je majstorstvo, što je umijeće i što je umjetnost. Odveo ga je do jednog kovača koji je s lakoćom svom snagom zamahnuo velikim teškim čekićem i zaustavio ga točno centimetar iznad nakovnja. To je, rekao je Auguste sinu, velika snaga, veliko majstorstvo, veliko umijeće i velika umjetnost. Takvu lakoću i takvu snagu imao je Ivo Gregurević.

Foto: rajko grlić

Tema: Odmori se, zaslužio si.