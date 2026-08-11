Bio je dečko iz australske sapunice, a onda je uzeo Thorov čekić pa osvojio čitav svijet

Chris Hemsworth rođen je 11. kolovoza 1983. u Melbourneu u Australiji. Još od mladosti dvije su stvari zauzimale posebno mjesto u njegovu životu, gluma i surfanje. More i valovi bili su velika strast koju je dijelio sa svojom braćom, ali gluma je ipak postala njegov životni poziv. Pohađao je Heathmont Secondary College, a zatim je počeo tražiti prve prilike pred kamerama. Zanimljivo je da Chris nije jedini glumac u obitelji Hemsworth. Njegov stariji brat Luke Hemsworth također je glumac, kao i mlađi Liam Hemsworth. Trojica braće s vremenom su izgradila vlastite karijere, zbog čega je prezime Hemsworth postalo jedno od najpoznatijih australskih prezimena u međunarodnoj filmskoj industriji.

Chris je prve manje uloge dobio na australskoj televiziji, ali pravi iskorak dogodio se kada je postao dio popularne sapunice "Home and Away". U seriji je glumio Kima Hydea, a tijekom nekoliko godina glume pred australskom publikom stekao je iskustvo i prepoznatljivost koji su mu bili potrebni za sljedeći veliki korak. Godine 2007. odlučio je napustiti sigurnost televizijske karijere u Australiji i okušati sreću u SAD-u.

Na veliku priliku nije morao dugo čekati. Godine 2009. pojavio se u filmu "Star Trek" redatelja J. J. Abramsa. Iako nije imao veliku ulogu, ona je bila dovoljna da privuče pažnju velikih studija. Nakon što se prijavio na audiciju za glavnu ulogu u Marvelovu filmu o nordijskom bogu groma, bilo je jasno da mu se smiješi velika karijera. Konkurencija za ulogu Thora bila je velika, a među kandidatima je bio čak i njegov brat Liam. Redatelj Kenneth Branagh na kraju je odabrao Chrisa.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Hemsworth je tako u filmu "Thor" iz 2011. dobio priliku glumiti uz velika imena kao što su Natalie Portman i Anthonyja Hopkinsa. Kombinacija fizičke pojave, akcijskih sposobnosti, humora i karizme pokazala se idealnom za Marvelova junaka. Film je postigao veliki komercijalni uspjeh, a australski glumac gotovo je preko noći postao jedna najtraženijih holivudskih zvijezda. Thorov čekić postao je njegov zaštitni znak. Već 2012. ponovno je odjenuo kostim boga groma u velikom Marvelovu spektaklu "The Avengers". Uslijedio je "Thor: The Dark World" 2013., "Avengers: Age of Ultron" 2015., "Thor: Ragnarok" 2017., "Avengers: Infinity War" 2018. te "Avengers: Endgame" 2019. godine.

Iako ga je Marvel pretvorio u globalnu zvijezdu, Hemsworth je paralelno gradio karijeru izvan svijeta superjunaka. Godine 2012. pojavio se uz Kristen Stewart u filmu "Snow White and the Huntsman", gdje je utjelovio lovca. Uloga je bila dovoljno popularna da se Hemsworth 2016. vratio u filmu "The Huntsman: Winter's War". Ponovno se pojavio i u svijetu Star Treka, u filmu "Star Trek Into Darkness" iz 2013., a iste godine ostvario je jednu od zapaženijih dramskih uloga u svojoj karijeri. U filmu "Rush" redatelja Rona Howarda glumio je britanskog vozača Formule 1 Jamesa Hunta. Suradnju s Ronom Howardom nastavio je filmom "In the Heart of the Sea" iz 2015. Okušao se i u komediji, a nastavio je kombinirati različite žanrove.

Ljubav s Elsom Pataky

Hemsworthova privatna priča također ima zanimljivu holivudsku poveznicu. Njegov agent William Ward nije mu samo pomagao u pronalaženju profesionalnih prilika. Preko kolega Hemsworth je upoznao španjolsku glumicu Elsu Pataky, poznatu po nastupima u filmovima "Snakes on a Plane" i "Fast Five".

Avengers: Endgame World Premiere - Los Angeles | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Njihova se veza razvijala brzo. Nakon što su javno potvrdili da su zajedno, Hemsworth i Pataky vjenčali su se tijekom božićnih blagdana 2010. godine u Australiji. Obitelj su proširili 2012. kada im se rodila kći India Rose. Hemsworth je tada govorio o tome koliko mu je očinstvo promijenilo pogled na život te je, u skladu sa svojom dugogodišnjom ljubavi prema moru, najavljivao da će kćer naučiti surfati čim bude dovoljno velika. Chris i Elsa su 2014. dobili blizance, sinove Tristana i Sashu.

Hemsworth se s obitelji preselio godinu kasnije iz Los Angelesa u rodnu Australiju, a komentirali su u nekoliko navrata kako su taj potez napravili kako bi im djeca odrastala u mirnijem okruženju. Zahvaljujući velikim ulogama, Chris Hemsworth postao je jedan od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, a njegovo bogatstvo se procjenjuje na više od 75 milijuna dolara.