Bio je glazbeni revolucionar, a njegova smrt šokirala je svijet

"Ja sam najveći basist na svijetu." Riječi su to koje je Jaco Pastorius često izgovarao bez imalo lažne skromnosti. U njegovom slučaju, to nije bila arogancija, već činjenica. U kratkoj, ali nevjerojatno plodnoj karijeri, John Francis Anthony Pastorius III revolucionirao je ulogu bas gitare, pretvorivši je iz ritmičkog potpornja u vodeći, solistički instrument virtuozne snage i lirske ljepote. Njegova priča je priča o meteorskom usponu, glazbenoj genijalnosti i tragičnom padu koji je glazbeni svijet ostavio u šoku.

Od bubnjeva do "basa sudbine"

Rođen 1. prosinca 1951. u Pennsylvaniji, Jaco je odrastao na Floridi, u glazbenoj obitelji. Njegov otac Jack bio je jazz bubnjar i pjevač, pa je bilo prirodno da i mladi Jaco krene njegovim stopama. Ipak, sudbina je imala drugačiji plan. Teška ozljeda zgloba zadobivena na treningu američkog nogometa u tinejdžerskim danima onemogućila mu je daljnje sviranje bubnjeva. To ga je usmjerilo prema bas gitari.

S novcem zarađenim od raznošenja novina, kupio je svoj prvi Fender Jazz Bass i pridružio se lokalnom bendu Las Olas Brass. Iako samouk, njegov talent bio je očit. Svirajući u raznim R&B i soul sastavima, poput onog Waynea Cochrana, naučio je čitati note i aranžirati glazbu, razvijajući se nevjerojatnom brzinom.

Ključan trenutak u definiranju njegovog jedinstvenog zvuka bila je modifikacija Fender Jazz Bassa iz 1962. godine. S njega je uklonio pragove, a vrat gitare premazao epoksidnom smolom. Taj instrument, koji je od milja zvao "Bass of Doom", omogućio mu je da proizvodi topao, pjevajući ton sličan kontrabasu, uz nevjerojatnu preciznost i brzinu.

Ulazak u Weather Report i transformacija zvuka

Godina 1976. bila je prekretnica u Jacovoj karijeri. Objavio je svoj istoimeni debitantski solo album, remek-djelo koje je demonstriralo njegovu svestranost, od funka do jazza, a na kojem su gostovali glazbeni velikani poput Herbieja Hancocka. Iste godine svirao je na kultnom albumu "Bright Size Life" gitarista Pata Methenyja i započeo suradnju s kantautoricom Joni Mitchell.

Ipak, najvažniji događaj te godine bio je njegov ulazak u jazz fusion supergrupu Weather Report. Nakon njihovog koncerta u Miamiju, prišao je klavijaturistu i vođi benda Joeu Zawinulu i predstavio se svojom čuvenom rečenicom. Iako ga je Zawinul isprva otjerao, Jacova upornost i demo snimka koju mu je poslao uvjerili su ga da pred sobom ima glazbenika kakvog svijet još nije čuo.

Pastorius se pridružio bendu tijekom snimanja albuma "Black Market" (1976.), no njegov puni utjecaj osjetio se na sljedećem izdanju, "Heavy Weather" (1977.). Taj album postao je najprodavaniji u povijesti benda, a Jaco je na njemu potpisan i kao koproducent. Njegove skladbe "Teen Town" i "A Remark You Made" postale su klasici, a njegovo sviranje redefiniralo je zvuk benda, čineći ga istovremeno snažnijim, melodičnijim i pristupačnijim široj publici. Njegova karizma i energični scenski nastupi postali su zaštitni znak koncerata Weather Reporta, privlačeći gomile obožavatelja koji su inače slušali rock.

Vrhunac slave i početak pada

Tijekom kasnih 70-ih, Jaco je bio na vrhu svijeta. Čitatelji i kritičari časopisa DownBeat proglasili su ga basistom broj jedan. Njegova suradnja s Joni Mitchell rezultirala je s četiri albuma, a ona ga je opisala kao basista o kojem je "sanjala". No, s ogromnom slavom došli su i demoni. Jaco, koji je u ranijoj karijeri izbjegavao alkohol i droge, počeo je s teškom zloupotrebom.

Njegovo ponašanje postajalo je sve nepredvidljivije i ekscentričnije. Godine 1982. dijagnosticiran mu je bipolarni poremećaj, a ovisnost je samo pogoršavala njegovo krhko mentalno stanje. Nakon što je napustio Weather Report, osnovao je vlastiti big band Word of Mouth, no njegovi nastupi postali su nestalni – jedne večeri briljantni, druge kaotični. Sredinom 80-ih, nekoć najveći basist svijeta često je bio beskućnik na ulicama New Yorka.

Tragičan kraj

Spirala samouništenja završila je kobne noći 12. rujna 1987. godine. Nakon što su ga izbacili s koncerta Carlosa Santane, Jaco je otišao do noćnog kluba Midnight Bottle Club na Floridi. Kada mu je zabranjen ulaz, u bijesu je pokušao provaliti unutra. U nasilnom sukobu koji je uslijedio, menadžer kluba, majstor karatea, brutalno ga je pretukao.

Jaco je zadobio teške ozljede glave i pao u komu. Nekoliko dana kasnije, doživio je masivno moždano krvarenje. S aparata za održavanje života isključen je 21. rujna 1987. Preminuo je u 35. godini. Njegov napadač odslužio je samo četiri mjeseca zatvora.