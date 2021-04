Pa još prije desetak dana sam ga spominjala u jednom intervjuu, strašno je koliko nam je ova korona uzela dobrih ljudi, rekla nam je Tereza Kesovija. Pjevačica je bila među sretnicama koje su nosile kreacije Aleksandra Joksimovića.

Vijest da je u 88. godini preminuo veliki modni dizajner objavili su u ponedjeljak. Modom se počeo baviti 60-ih godina, kad je zanimanje modnog dizajnera još bilo nepoznanica u Jugoslaviji.

Jedna njegova revija dospjela je u New York Times, što mu je otvorilo vrata za bavljenje visokom modom. Tad je novinar napisao “da se pojavio mladić ogromnog potencijala”. Jedna od njegovih haljina, iz kolekcije Simoda predstavljene u Moskvi, svojevremeno je bila najkopiraniji model u bivšoj Jugoslaviji. U Rusiji je njegovu kreaciju primijetio i Dior te mu dao ponudu za posao, no on je to odbio jer je želio razvijati modu u Jugoslaviji. Surađivao je i s Josipom Lisac, Terezom Kesovijom...

- Bio je fenomenalan modni dizajner, po meni najbolji s ovih prostora, a kao i u mnogo drugih profesija, mislim da tako dobrog više nećemo imati, koliko se god neki trudili. Bio je bogomdani talent, on je bio modni umjetnik, a istovremeno i vrlo drag čovjek. Sjećam se kako bi mi znao reći: ‘Tereza, pa ja vama iz ljubavi radim’ - prisjetila se pjevačka diva i nastavila:

- Dok sam živa, neću zaboraviti haljinu koju mi je napravio. Bila je od fine crne kože, a rukavi od tila. Na sredini, na prsima, imala je ornament od kože na tilu. Ma božanstvena je bila.

Po službenoj dužnosti, brinuo se za odijevanje Jovanke Broz, njegove je kreacije voljela, a i reklamirala, Milena Dravić, poput Vela Nigrinova i Prokleta Jerina iz 1970.

- Idealna Beograđanka trebala bi imati njezine osobine. Ona je pametna, talentirana i vrijedna - govorio je svojedobno Joksimović o glumici. Zvali su ga jugoslavenski Pierre Cardin, uspoređivali s Yvesom Saint-Laurentom, a odbio je raditi za Dior. Za Jovanku je rekao da je bila savršeno građena, a otkrio je i da nikad nije bio u Savezu komunista.

- Ništa nisi propustio - rekla je tad navodno Jovanka. Ispričao je prije nekoliko godina i kako je to izgledalo.

- Uglavnom je kod mene dolazila Nada, njena sestra. Ona bi po nas poslala automobil, obično je to bilo poslije večere kako bismo mogli duže ostati. Nikada s nama nisu išli krojači, ako je trebalo nešto popraviti, onda bi to napravili Nada i ja. Radio sam za puno žena raznih javnih ličnosti, rukovodioca, i skoro sve su bile bezobrazne i zahtjevne, a Jovanka je bila baš suprotno od toga - ispričao je tada Joskimović.

Dodao je i da za Jovanku nije ništa posebno kreirao, više je bio u 'savjetodavnoj' ulozi. Prvi put je kod nje došao u salon i tada ga je zamolila da pregledaju garderobu koju ima jer je morala putovati, a uvijek je morala paziti na protokol.

- Za sve je dobivala detaljan protokol, kada i što smije odjenuti, koju boju, na sve se pazilo. Imala je samo jedan kiks, kad su bili u Japanu. Tada je nosila ljubičastu haljinu, a tamo je to bilo isključivo carska privilegija. Rekla je da je od tada dvaput čitala protokol da se tako nešto ne bi ponovilo. A bila je savršeno građena, imala je divna ramena i torzo, pa čak i nakon što je dobila koji kilogram, silueta je ostala skladna - ispričao je Joksimović.