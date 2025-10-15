Bio je povučen sve do afere s 20 godina mlađom kolegicom, no čini se da mu je žena oprostila

Dominic West odrastao je u Velikoj Britaniji uz šestero braće i sestara. Nakon srednje škole je jedno vrijeme radio u Argentini, a na kraju je fakultet upisao u Dublinu, no diplomirao je glazbu i dramu u Londonu. Nakon brojnih manjih uloga, proslavio se kao detektiv u seriji 'Žica"'. Publika i struka bili su oduševljeni njegovim sjajnim američkim naglaskom, obzirom da je Englez.

Nastavio je gostovati u serijama te se pojavio u nekoliko filmova, a među značajnijim ulogama mu je ona Noaha Sollowayja u seriji 'Afera'. Zanimljivo, ulogu je kasnije 'odigrao' i u stvarnom životu. Među najvećim ostvarenjima posljednjih godina bila mu je uloga princa Charlesa u hit seriji 'Kruna'. Preko godinu dana trajali su pregovori hoće li glumici današnjeg britanskog kralja, a mnogi su komentirali kako je sjajno odradio seriju.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Osim serijama i filmovima, bavio se i kazalištem, što i danas radi i to na londonskom West Endu.

Privatno, West je bio dosta samozatajan. Godine 1998. s bivšom djevojkom Polly Astor dobio je kćer Marthu. S Polly se nije vjenčao, a godinama nakon rođenja kćeri obnovio je ljubav s djevojkom koju je ljubio na fakultetu.

Catherine FitzGerald i Dominic West pred oltar su stali 2010. godine i zajedno imaju četvero djece. Sve se činilo savršenim do prije pet godina kada su svijet obišle fotografije iz Rima. Naime, West je uhvaćen u preljubu, a u zagrljaju mu je bila 20 godina mlađa kolegica Lily West s kojom je radio na seriji 'The Pursuit of Love'.

Samo dan nakon što su fotografije objavljene, Catherine i Dominic su se fotografirali pred svojom kućom kao da se ništa nije dogodilo.

- Želim istaknuti kako je naš brak jači od svega te smo i dalje zajedno - kratko je rekao novinarima koji su bili pred njihovom kućom. Samo mjesec dana nakon, u medije su procurile informacije da se rastaju. Ipak, Catherine je opovrgnula sve medijske napise te je rekla da je sve laž. Glumac navodno zbog dogovora sa suprugom nije snimao nikakve promotivne materijale s kolegicom James te je obećao da s njom više neće raditi ni na jednom projektu.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Prošle godine, West je komentirao u jednom intervjuu period koji je bio težak za njegovu čitavu obitelj.

- Ne mogu pričati u ime svoje supruge, no sve je to bilo grozno, posebno za nju - komentirao je West. Priznao je kako se danas kod kuće znaju i našaliti na račun njegove afere.

Lily James je još onda komentirala kako ne želi govoriti o fotografijama koje su objavili mediji diljem svijeta.

- Imam puno toga za reći, ali sada nije trenutak za to - zaključila je glumica.