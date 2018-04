Bio je veliki humanitarac: 'DJ Avicii nam je donirao milijune'

DJ Avicii u jednom je nastupu zaradio do milijun i pol kuna te tako stvorio bogatstvo od 370 milijuna kuna. Desetak dana nakon njegove smrti otkriveno je kako je glazbenik bio veliki humanitarac, čime se nikada nije hvalio.

- Tek kad sam počeo zarađivati ogroman novac, shvatio sam da mi ne treba - izjavio je jednom prilikom. Humanitarnoj organizaciji Radiohjälpen donirao je više od 7,5 milijuna kuna, a organizaciji Feeding America više od 6 milijuna kuna, što je javnosti otkrila njihova glasnogovornica nakon glazbenikove smrti.

Podsjetimo, smrt popularnog DJ-ja prije nešto više od tjedan dana šokirala je svijet. Njegovo tijelo pronađeno je u gradu Muscatu u Omanu.

Avicii je bio jedan od predvodnika suvremenog Electronic Dance pokreta i jedan od rijetkih DJ-jeva koji je punio arene diljem svijeta. Osvojio je dvije MTV Music Awards nagrade, nagradu Billboard Music te je dva puta bio nominiran za Grammyja.

Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!',' The Days' i You Make Me' te mega popularni 'Le7els'. Surađivao je s glazbenim zvijezdama kao što su Coldplay i Madonna, a domaća publika imala ga je priliku vidjeti na festivalu Ultra Europe u Splitu.