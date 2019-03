Bio u braku s obožavateljicom: 'Poslala mi je grudnjak poštom'

Otkako se proslavio u seriji 'Beverly Hills', Lukeu Perryju redovito su pristizala pisma obožavateljica koje su ga redovito i opsjedale. Među njima je bila trgovkinja namještaja i manekenka Rachel Minnie Sharp koja mu je jednom poslala grudnjak na kućnu adresu.

- Uz brojna pisma koja sam dobivao našao se grudnjak zapakiran u kutiju. Ne mogu reći je li me taj potez osvojio na prvu, ali svakako je bio hrabar i drukčiji od svega što sam do tada doživio. Mogu sa sigurnošću reći da je ona moja najveća obožavateljica - rekao je svojedobno Perry, a Rachel se opravdavala.

Foto: Twitter

- Ne kažem da je moj potez izrazito nepristojan, no sigurno je odvažan i hrabar. Mislim da je Lukea to i osvojilo, ta doza mog nestašnog duha. Uz grudnjak sam mu napisala poruku da sam njegova najveća obožavateljica, jer to zaista jesam. Nisam propustila nijednu epizodu serije u kojoj je glumio, a njegove sam fotografije lijepila iznad kreveta - rekla je Rachel.

Rachel i neodoljivi glumac upoznali su se i zaljubili, a uskoro je uslijedio i vjenčanje. Željeli su pobjeći u Las Vegas u tajnosti reći sudbonosno 'da', ali su im mediji pokvarili planove. Privatna svadbena ceremonija bila im je 1993. u krugu pedesetak ljudi i prijatelja.

- Kad smo se upoznali, nisam mogla vjerovati da se to događa. Osjećala sam istodobno i tremu i neopisivu sreću. Sada sam njegova supruga. Da mi je netko rekao da će se to dogoditi, ne bih mu nikada povjerovala - ispričala je Rachel koja mu je rodila kćer Sophie i sina Jacka.

Foto: Twitter

Njihova ljubav trajala je deset godina, a 2003. su se razveli. Nitko nije slutio da će njihovom braku doći kraj jer nikada nisu bili skloni skandalima. Nisu željeli otkriti razlog razvoda, a sljedeće ljubavne romanse glumac je pokušavao kriti. Ipak, kao što su ga prije braka povezivali s mnogim ženama, poput Yasmine Bleeth i Kelly Preston, tako su i nakon ljubavnog kraha.

Nekoliko godina poslije razvoda bio je na spoju s Renée Zellweger (49), a novinarima to nije promaknulo. Šetali su ulicama New Yorka, uživali u zajedničkim druženjima, ali nije potrajalo. Glumac je izjavio kako mu je najbitnije dobiti nove uloge i vratiti se na televiziju.

Foto: IMDB

Nakon što se razvela Jennie Garth, Kelly iz 'Beverly Hillsa', pojavile su se priče da je njezin odnos s Perryjem nešto više od poslovnog. Zajedno su došli na otvorenje jedne trgovine u Los Angelesu, a pisali su i scenarij za sitcom.

- Jennie je divna osoba i prije svega moja prijateljica. Ljubavnici smo bili samo na setu, a u privatnom životu uvijek smo bili samo prijatelji. Iznimno je cijenim i poštujem, a znam da je to obostrano - demantirao je Perry glasine.

Actor Luke Perry, a father of two, was engaged to therapist Wendy Madison Bauer at the time of his death: https://t.co/5EovUnKulQ pic.twitter.com/L23C8CwrVf