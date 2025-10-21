Obavijesti

Show

Komentari 0
MLADI ZAGREBAČKI GLAZBENIK

Bio u 'The Voiceu', sad izbacio novi singl: Poslušajte pjesmu 'Reci kako to' Luke Novokmeta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bio u 'The Voiceu', sad izbacio novi singl: Poslušajte pjesmu 'Reci kako to' Luke Novokmeta
3
Foto: promo

Inače, Luka je publici ostao u sjećanju po upečatljivom nastupu u finalu showa The Voice Hrvatska, a prije glazbene karijere gradio je nogometnu

Mladi zagrebački glazbenik Luka Novokmet, poznat po svom upečatljivom nastupu u finalu showa The Voice Hrvatska, predstavlja svoj novi singl “Reci Kako To“, još jednu suradnju s renomiranim autorom i producentom Srđanom Sekulovićem Skansijem. Nakon uspješnog singla “Najbolje Što Znam” i dueta “Tetovaža” s talentiranom Duškom, koji je dosegnuo visoku desetu poziciju na listi najemitiranijih domaćih pjesama HrTop100, Luka novim singlom potvrđuje svoj status jednog od najperspektivnijih mladih vokala na domaćoj sceni.

BIVŠI NOGOMETAŠ Luka Novokmet igrao u Dinamu, nogomet napustio zbog glazbe: Sada oduševio žiri 'The Voicea'
Luka Novokmet igrao u Dinamu, nogomet napustio zbog glazbe: Sada oduševio žiri 'The Voicea'

Pjesmu “Reci Kako To“ autorski potpisuju Srđan Sekulović Skansi (glazba, aranžman) i Rej Kovačević (tekst), dok je za mastering zaslužan Ivan Zečić. Singl donosi Lukin jedinstveni vokal u priči o ljubavi koja se gubi negdje između riječi i tišine, uz produkciju koja minimalistički, ali precizno gradi emocionalnu napetost pjesme.

Foto: promo

“Pjesma ‘Reci Kako To’ nastala je u suradnji sa Srđanom Sekulovićem Skansijem koji svoj svestrani pristup glazbi unosi i aranžmanski u pjesmu. Moj zadatak bio je osjetiti način interpretacije na koji ova pjesma poziva te sam u tom kreativnom elementu uživao. Pjesma je ponešto drugačija od prve, ali pokušava dohvatiti iste univerzalne teme izgubljene ljubavi i zbunjenosti u prostoru promjena prema voljenoj osobi. Takve teme su nepresušne i uvijek prisutne“, izjavio je Luka Novokmet o singlu.

LUKA NOVOKMET Zvijezda The Voicea: Igrao sam u Dinamu, no prioritet mi je diplomirati pravo, pjevam usput
Zvijezda The Voicea: Igrao sam u Dinamu, no prioritet mi je diplomirati pravo, pjevam usput

Producent Srđan Sekulović Skansi, poznat po radu s brojnim domaćim izvođačima, za Luku ima samo riječi hvale: “Poprilično je jednostavno raditi na pjesmi s nekim tko je u studiju otpjeva, u stvari interpretira, doslovno već iz drugog pokušaja kao što je to napravio Luka. Jedan od naših najboljih pjevača mlađe generacije mi je opet dokazao da zna kako. Želim mu da tako i dalje nastavi!”
Spot za pjesmu “Reci Kako To“ režirao je Matija Krstičević, s kojim je Luka već surađivao na prethodnom video spotu za duet “Tetovaža”. Snimatelj je Ivor Pondelak, a za kolor korekciju je zaslužan Franjo Gundulčić.

Foto: promo

Luka je i dalje jedno od najprepoznatljivijih novih imena domaće pop scene, nakon što se istaknuo u The Voiceu svojom emotivnošću, sigurnošću i interpretativnim rasponom. Uspješno balansira glazbu s akademskim obavezama, apsolvent je Pravnog fakulteta u Zagrebu, a prije glazbene karijere bio je i nogometaš Dinama. “Reci Kako To” donosi Lukin zreliji glazbeni izričaj i potvrđuje njegov kreativni pristup glazbi – emotivan, siguran i iskren.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu
TOČNO U PODNE

Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu

Umjesto očekivanog sukoba, glazbenici su u 12 sati odlučili obožavatelje počastiti novom zajedničkom pjesmom
Spektakl emocija! Zaprešić Boys okupili poznate face i 'oživjeli' hit 'Duša moga grada'...
Dva desetljeća, ista emocija

Spektakl emocija! Zaprešić Boys okupili poznate face i 'oživjeli' hit 'Duša moga grada'...

Jubilarnih 20 godina uspješne karijere Boysi su odlučili proslaviti objavom remakea svoje prve samostalne pjesme iz 2009. godine 'Duša moga grada', koja je emotivna posveta Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025