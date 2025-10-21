Bio u 'The Voiceu', sad izbacio novi singl: Poslušajte pjesmu 'Reci kako to' Luke Novokmeta

Mladi zagrebački glazbenik Luka Novokmet, poznat po svom upečatljivom nastupu u finalu showa The Voice Hrvatska, predstavlja svoj novi singl “Reci Kako To“, još jednu suradnju s renomiranim autorom i producentom Srđanom Sekulovićem Skansijem. Nakon uspješnog singla “Najbolje Što Znam” i dueta “Tetovaža” s talentiranom Duškom, koji je dosegnuo visoku desetu poziciju na listi najemitiranijih domaćih pjesama HrTop100, Luka novim singlom potvrđuje svoj status jednog od najperspektivnijih mladih vokala na domaćoj sceni.

Pjesmu “Reci Kako To“ autorski potpisuju Srđan Sekulović Skansi (glazba, aranžman) i Rej Kovačević (tekst), dok je za mastering zaslužan Ivan Zečić. Singl donosi Lukin jedinstveni vokal u priči o ljubavi koja se gubi negdje između riječi i tišine, uz produkciju koja minimalistički, ali precizno gradi emocionalnu napetost pjesme.

Foto: promo

“Pjesma ‘Reci Kako To’ nastala je u suradnji sa Srđanom Sekulovićem Skansijem koji svoj svestrani pristup glazbi unosi i aranžmanski u pjesmu. Moj zadatak bio je osjetiti način interpretacije na koji ova pjesma poziva te sam u tom kreativnom elementu uživao. Pjesma je ponešto drugačija od prve, ali pokušava dohvatiti iste univerzalne teme izgubljene ljubavi i zbunjenosti u prostoru promjena prema voljenoj osobi. Takve teme su nepresušne i uvijek prisutne“, izjavio je Luka Novokmet o singlu.

Producent Srđan Sekulović Skansi, poznat po radu s brojnim domaćim izvođačima, za Luku ima samo riječi hvale: “Poprilično je jednostavno raditi na pjesmi s nekim tko je u studiju otpjeva, u stvari interpretira, doslovno već iz drugog pokušaja kao što je to napravio Luka. Jedan od naših najboljih pjevača mlađe generacije mi je opet dokazao da zna kako. Želim mu da tako i dalje nastavi!”

Spot za pjesmu “Reci Kako To“ režirao je Matija Krstičević, s kojim je Luka već surađivao na prethodnom video spotu za duet “Tetovaža”. Snimatelj je Ivor Pondelak, a za kolor korekciju je zaslužan Franjo Gundulčić.

Foto: promo

Luka je i dalje jedno od najprepoznatljivijih novih imena domaće pop scene, nakon što se istaknuo u The Voiceu svojom emotivnošću, sigurnošću i interpretativnim rasponom. Uspješno balansira glazbu s akademskim obavezama, apsolvent je Pravnog fakulteta u Zagrebu, a prije glazbene karijere bio je i nogometaš Dinama. “Reci Kako To” donosi Lukin zreliji glazbeni izričaj i potvrđuje njegov kreativni pristup glazbi – emotivan, siguran i iskren.