Biste li je prepoznali? Katie Holmes pokazala kako je izgledala kao djevojčica...

Popularna glumica i modna ikona Katie Holmes iznenadila je obožavatelje objavom kakvu rijetko dijeli. Povodom svog 47. rođendana na Instagramu je objavila preslatku fotografiju iz djetinjstva.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com INB /WENN/PIXSELL

Iako je poznajemo još od mladih dana i godinama je pratimo na malim i velikim ekranima, Katie rijetko govori o svom djetinjstvu. Odrasla je pred kamerama i uspješno gradila karijeru, pa smo je gledali kako sazrijeva pred očima javnosti.

Na fotografiji mala Katie nosi prugasti kombinezon s tregerima, ispod kojeg se nazire dolčevita, a pažnju su privukle i klasične dječje šiške koje su mnogi nosili barem jednom u životu.

Uz objavu glumica je zahvalila najbližima:

- Hvala mojoj predivnoj obitelji i prijateljima na divnim rođendanskim željama. Neizmjerno sam zahvalna na protekloj godini ispunjenoj kreativnošću, radošću i ljubavlju. Hvala svima - napisala je Katie.

Fotografija je brzo prikupila tisuće lajkova i oduševila obožavatelje koji su se složili - Katie je bila jednako šarmantna i kao djevojčica.