Biste li pozvali Nives na svoj rođendan? Pokazala u kakvoj kombinaciji ide na proslavu

Nives Celzijus (43) jučer je pozirala u minijaturnoj haljini na bazenu u Poreču i pokazala kako ljeto i visoke temperature kod nje još traju, a sada je otkrila kako se priprema za proslavu u Opatiji.

Foto: Instagram

- A srijeda u znaku rođendana - napisala je na snimci na storiju na svom Instagramu.

Foto: Instagram

Na snimci pozira u crnoj pripijenoj haljinici u kojoj je jedva 'ukrotila' svoj duboki dekolte.

Foto: Instagram

Osim po rođendanima, Nives se rado odaziva i pozivu na berbu grožđa pa je tako nedavno pokazala kako pozira usred vinograda.

Čini se kako su vrućine na berbi bile rekordne, jer je odjeću odlučila svesti na minimum - odjenula je majicu na bretele i mini suknji te ponovo istaknula svoje adute.

No - zato je pazila na najvažnije - na nogama su bile gumene čizme, jer svaka prava berba traži i pravu obuću.