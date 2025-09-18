Obavijesti

DUBOKO I DEKOLTIRANO

Biste li pozvali Nives na svoj rođendan? Pokazala u kakvoj kombinaciji ide na proslavu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

A srijeda u znaku rođendana, stoji na snimci koju je objavila na storiju. Pozirala je u crnoj haljinici s dubokim dekolteom u kojoj je zasigurno podigla atmosferu na zabavi

Nives Celzijus (43) jučer je pozirala u minijaturnoj haljini na bazenu u Poreču i pokazala kako ljeto i visoke temperature kod nje još traju, a sada je otkrila kako se priprema za proslavu u Opatiji.

Foto: Instagram

- A srijeda u znaku rođendana - napisala je na snimci na storiju na svom Instagramu.

Foto: Instagram

Na snimci pozira u crnoj pripijenoj haljinici u kojoj je jedva 'ukrotila' svoj duboki dekolte. 

Foto: Instagram

Osim po rođendanima, Nives se rado odaziva i pozivu na berbu grožđa pa je tako nedavno pokazala kako pozira usred vinograda.

JOŠ JE LJETO Kod Nives je temperatura i dalje visoka: Diže ju bujnim poprsjem
Kod Nives je temperatura i dalje visoka: Diže ju bujnim poprsjem

Čini se kako su vrućine na berbi bile rekordne, jer je odjeću odlučila svesti na minimum - odjenula je majicu na bretele i mini suknji te ponovo istaknula svoje adute.

JOJ, JOJ, JOJ FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu
FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu

No - zato je pazila na najvažnije - na nogama su bile gumene čizme, jer svaka prava berba traži i pravu obuću.

