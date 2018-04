'Bit ću jako ljubak': Drele će u showu utjeloviti Dimitrovsku

Voditelj Davor Dretar Drele (51) će nakon transformacije u pjevačicu Nedu Ukraden, ovoga tjedna postati Ljupka Dimitrovska u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Otpjevat će njezin hit 'Ta tvoja barka mala'. Drele je, kako tvrdi, sretan zbog nastupa koji ga očekuje.

- Meni je to sreća jer ću moći utjeloviti legendu svoga djetinjstva. Poslije zahtjevnog repanja u ulozi Willa Smitha, ovoga puta problema s učenjem teksta sigurno neću imati. Ja tu pjesmu znam napamet otkad sam ju prvi put čuo - rekao je Dretar. Svoj ovotjedni nastup najavljuje vrlo sažeto: 'Bit ću jako ljubak.'

Foto: Nova Tv

Prošlotjednim prerušavanjem u 'gladijatorsku' Severinu, glumac Matko Knešaurek (32) osvojio je simpatije žirija i brojnih gledatelja, a ove nedjelje u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' izvest će pjesmu 'Singin' in the Rain', velikana mjuzikla, Genea Kellyja.

- Blagonaklona je gljiva, uvijek mi da nekog stvarno dobrog izvođača - rekao je zadovoljno Matko o ovotjednom zadatku. Ipak, dodaje kako mu nije baš svejedno.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Strah me da to neću izvest na najbolji način, ali ja ću se potruditi. On je apsolutni džentlmen, a ja ću to lako jer sam i ja džentlmen - siguran je Matko u sebe. Još jednu legendu 80-ih utjelovit će Paola Valić Bekić, kojoj je gljiva za transformaciju odredila Daniela Popovića i njegovu pjesmu 'Đeni nosi kečke'.

Foto: Nova TV

- Vraćam se u djetinjstvo. Ako uspijem donijeti bar dašak tog doba, ja sam sretna. Očito sam trebala biti muškarac - rekla je Paola. Iako se na prvi pogled čini jednostavna, transformacija u nekadašnju glazbenu ikonu iziskuje mnogo truda, a Paola kratko komentira: 'Najjednostavnije su nekad najteže'.

Foto:

Pjevačica Maja Bajamić (26) utjelovit će Carla Douglasa i otpjevati njegov hit 'Kung Fu Fighting'.

- Evo mene opet, u drugoj boji kože i s dvadeset kila viška - najavljuje Maja nastup. Budući da je trenirala judo i ima ljubav prema borilačkim vještinama, tematika pjesme vrlo joj je bliska.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Najdraža stvar mi je kimono koji ću nositi - rekla je. Ove nedjelje će i glumica Katarina Baban (29) nakratko postati Jelena Rozga, a glazbenik Amel Ćurić (37) transformirat će se u Madonnu. Glumac Damir Poljičak (33) postat će Mariah Carey, a njegova kolegica Ana Vilenica (39) ući će u ulogu Kurta Cobaina iz Nirvane.