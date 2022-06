'Biti mormon u 'gradu grijeha' pripremilo me na showbiz...'

U ponedjeljak navečer, 20. lipnja - kad već padne mrak - i ako nas je povijest išta naučila, kad se otvori nebo i krene prolom oblaka, na glavnu pozornicu IN musica izaći će legendarni Killersi. Zasvirat će najveće hitove poput 'Mr. Brightsidea', 'Human', 'When You Were Young', 'Dustland Fairytale'... Povući će se u backstage i pjevač Brandon Flowers vjerojatno neće biti dobro raspoložen, iako 21. lipnja 'pada' njegov 41. rođendan. On pati od numerofobije, a broj kojeg se boji je 621, ilitiga, po američkom kalendaru 21. 6. Misli da će na taj datum umrijeti.