'Biti žena na Balkanu je teško, a nekad i užasno, diskreditira vas se na osnovu fizičkog izgleda...'

<p>Književnu nagradu Fric pratim od početka i kad sam čula da sam ušla u konkurenciju za tu nagradu bila sam iznenađena i presretna, pogotovo kad sam vidjela kolege s kojima sam u utrci za nagradu, rekla je <strong>Martina Mlinarević</strong>, koja je s knjigom Bukača ušla u polufinale nagrade Fric.</p><p>Za dva i pol mjeseca, u siječnju 2021., po četvrti put bit će dodijeljena književna nagrada Fric za najbolju proznu neprevedenu knjigu premijerno objavljenu u Hrvatskoj od 1. 7. 2019. do 30. 6. 2020. Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. Pobjednik će, osim žiroskopa, osvojiti vrijednu novčanu nagradu od 75.000 kuna u bruto iznosu.</p><p>- "Bukača" je na neki način nastavak "Huzura", jer počinje upravo gdje je "Huzur" stao, par dana prije izlaska "Huzura" iz tiska, par dana prije prve mostarske promocije i par dana prije moje najteže operacije. Smatram da je "Bukača" moje najintimnije i najogoljenije pisanje otkad pišem. Pisanje ove knjige za mene je osobno bilo najteže, jer se radi o nečemu o čemu sam stojećki šutjela, dok su se dešavale moje javno obznanjene borbe vezane za karcinom i postkarcinomske terapije. Pisanje "Bukače" značilo je iskrvariti iz dna sebe, apsolutno zanemariti sve književne forme, očekivanja ili književnu kritiku, knjiga je to koja je morala biti napisana kao krik, kao opomena, kao testament i nauk svim djevojčicama - rekla je književnica i odmah nastavila: </p><p>- "Bukača" je pobuna, razarajuća bol, izlazak iz šablona. "Bukača" je gorjeti za slobodu na lomači mahale. "Bukača" je priča o viktimizaciji, stigmatizaciji, predrasudama, licemjerju, moralnoj policiji u nemoralnoj zemlji, turbovjernicima što kamenuju drugačijeg od sebe, o prekasnoj zemlji nađubrenoj stigmama, tabuima, šovinizmom, mržnjom, "Bukača" je ljubav iznad svega toga - pojasnila je autorica.</p><p>Kako trenutno obnaša dužnost veleposlanice BiH u Češkoj pitali smo je stiže li pisati.</p><p>- Ne stižem od obaveza pisati puno, ali doživjela sam dva mjeseca praznog Praga zbog korone. O tome ću sigurno nešto zapisati - rekla je Martina i naglasila da neće prestati pisati jer želi ženama davati nadu.</p><p>- Biti žena na Balkanu je iznimno teško. Diskreditira vas se na osnovu fizičkog izgleda i to je užasno - nadodala je Martina.</p><p>Pobjednik Frica doznat će se u siječnju.</p>