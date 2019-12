Bitka za Bogdanovićev život: Imao je 3 operacije, u komi je...

Glumac Aleksandar Bogdanović (45), na kojeg je automobilom u subotu oko 22:30 minuta naletio vozač, nalazi se u osječkoj bolnici gdje se vodi velika bitka za njegov život.

Na njega je u Ulici Kneza Trpimira naletio mladi 22-godišnji vozač terenskog automobila koji ga je udario na pješačkom prijelazu i potom, ni ne osvrnuvši se, pobjegao sa mjesta nesreće. Na cesti je ostao ležati teško ozlijeđen Bogdanović kojemu se liječnici osječke Kliničke bolnice sada bore za život.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Imao je ogroman hematom na glavi, slomljenu bedrenu kost, karlicu i pršljen kralježnice. Odmah je prevezen u bolnicu i tamo su ga primili najbolji doktori koji su odmah odradili prvu operaciju: zahvat na glavi, operaciju bedrene kosti i zdjelice. Izazvali su mu induciranu komu jer to je u ovom trenutku najbolje za njega. Bili smo do tri sata ujutro u bolnici iščekujući vijesti. Liječnici su učinili sve što je bilo u njihovoj moći i početno iznimno teško stanje uspjeli su stabilizirati. Sada je sve na njemu samome, na njegovoj mentalnoj i fizičkoj snazi koja je iznimno velika, jer je on sportaš, i svi vjerujemo da će se izboriti za život i jer se, u konačnici, ima za što boriti - rekao je Miroslav Čabraja, Bogdanovićev kolega glumac, prijatelj i kum koji je potresen tragedijom koja je zadesila njegovoj prijatelja, kao uostalom i njegove ostale kazališne kolege.

Kobne se večeri Bogdanović vraćao kući upravo iz kazališta, gdje je odigrao još jednu ulogu u predstavi 'Kabaret Beckett'. Nakon predstave odlučio je poći kući iako su ga kolege pozvale da ostane na kratkom druženju koje su uobičavali imali nakon odrađenog posla. Doma ga je čekala supruga Sena i maleni sinčić Ian Lav.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

- Začuo se strahovit udarac i pogledala sam kroz prozor. Na cesti je ležao muškarac, a neki automobil je već bio na odlasku. Shvatila sam da se dogodila nesreća i krenula sam zvati Hitnu no, rekli su da su već dobili dojavu. I drugi su ljudi izašli na prozore. Netko je rekao da je to naš susjed, glumac iz HNK. Činio se kao mrtav - kazuje jedna susjeda koja živi na Vijencu Ivana Meštrovića, u zgradi pored Bogdanovićeve.

Nesretni čovjek nastradao je doslovce pred zgradom i sve je to sa prozora mogla vidjeti i njegova supruga. Osječka policija objavila je kako je već nakon pola sata pronašla počinitelja, vozača terenca. Radi se o mladiću koji je za upravljač automobila sjeo bez položenog vozačkog ispita.

Nakon što je udario u Bogdanovića koji je bio na zebri, nije se ni zaustavio nego je samo produžio. O silini sudara govori i informacija da je, nakon udarca u Bogdanovića, sa automobila otpala registarska oznaka. Zbog toga je tako brzo i pronađen, nekoliko ulica dalje, parkiran na parkingu.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Kobni pješački prijelaz u Ulici Kneza Trpimira nije označen semaforom za pješake, veoma je slabo osvijetljen i za lošeg vremena i tijekom noći slabo je vidljiv, što ga čini jednim od opasnijih prijelaza u gradu.

Nesreća poznatog glumca potresla je Osječane kojima je Bogdanović jedan od omiljenih dramskih glumaca u HNK. Glumio je u mnogim odličnim ulogama zbog kojih je i nagrađivan od strane struke.

Bogdanović je član dramske postave osječkog HNK od 2011. godine kada je došao iz Narodnog Pozorišta Zrenjanin i Novog Sada gdje je završio Akademiju umjetnosti.