ZABRINUT I PREMIJER

Egzodus zbog Kanyea: Sponzori odustali od festivala u Londonu

Piše HINA,
Foto: Danny Moloshok

Tvrtke za proizvodnju pića Pepsi i Diageo su u nedjelju otkazali sponzorske ugovore za glazbeni festival u Londonu, na kojem je glavni izvođač američki reper Kanye West, poznat po antisemitskim ispadima

Kayne West (48), osramoćena zvijezda hip-hopa, koji se sada zove Ye, trebao bi održati tri nastupa na londonskom festivalu Wireless u srpnju u sklopu svoje povratničke turneje po Europi. Glasnogovornik Pepsija, glavnog sponzora festivala, za AFP je u nedjelju rekao da je brend "odlučio povući svoje pokroviteljstvo za festival Wireless", a da pritom nije naveo razlog za odluku.

Britanski premijer Keir Starmer je izrazio zabrinutost zbog Westovih nastupa, a aktivisti koji se bore protiv antisemitizma pozvali su vladu da spriječi ulazak repera u zemlju.

Starmer je za list The Sun kazao da je "duboko zabrinjavajuće da je Kanye West angažiran da nastupi na Wirelessu unatoč svoju ranijim antisemitskim izjavama i veličanju nacizma".

Dodao je da "je antisemitizam u bilo kojem obliku odvratan" i da se "s njime treba čvrsto obračunati".

Tvrtka Diageo, čiji su viski Johnnie Walker i rum Captain Morgan trebali biti partnerski brendovi festivala, također je povukla svoje sponzorstvo.

"Obavijestili smo organizatore o našim zabrinutostima i kako stvari stoje, Diageo neće biti pokrovitelj festivala Wireless 2026.", rekao je glasnogovornik za AFP.

Organizator festivala Live Nation zasad nije odgovorio na zahtjev za komentarom AFP-a.

Tvrtka je Westov nastup najavila na društvenim mrežama prošlog mjeseca, što je dovelo do kritika židovskih organizacija i londonskog gradonačelnika Sadiqa Khana.

Britanska humanitarna organizacija Campaign Against Antisemitism je u nedjelju pozvala Starmera da ne bude tek "promatrač", već da Westu zabrani ulazak u zemlju.

"Ovo je zasigurno jasan slučaj", kazala je organizacija na društvenoj platformi X, dodavši da bi se Westu mogla uskratiti dozvola za ulazak kao nebritanskom državljaninu, čije prisustvo nije "povoljno za javno dobro".

Westova europska turneja je već izazvala kontroverze. U Francuskoj je gradonačelnik Marseillea rekao da reper "nije dobrodošao" na tamošnjem koncertu u lipnju.

West je izrazio žaljenje zbog svojih antisemitskih ispada, koje je pripisao svom bipolarnom poremećaju.

U svibnju 2025. je objavio pjesmu "Heil Hitler" u povodu obilježavanja 80. godišnjice poraza Nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Pjesma je zabranjena na svim većim streaming platformama.

