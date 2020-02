'Bitno da je tata sretan. Nisam još upoznao Antoniju, ali hoću'

Frontmen Parnog valjka Aki Rahimovski (64) prije tri mjeseca dobio je kći Antoniju, koja mu je prvo dijete s tajanstvenom Barbarom (37). Ovo je pjevaču treće dijete nakon sina Kristijana (38), koji je također glazbenik, te kćeri Edine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne smeta mi što se sada puno priča o mojem tati zbog toga. To me ne ometa u mojoj karijeri - rekao je Kristijan Rahimovski za RTL Exkluziv. Uskoro slavi 15 godina karijere pa će tim povodom imati poseban koncert.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Moj otac ima 65 godina, ali mislim kako je najbitnije da je on sretan. Ja svom ocu nikad nisam sudio. Imali smo nekih nesuglasica, ali smo uvijek bili dovoljno iskreni. To je njegova odluka i njegov život. Antoniju još nisam upoznao, ali hoću. Vrlo brzo ću doći u Sloveniju - rekao je Kristijan.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Kristijan tvrdi kako ne bi rekao da je njegov odnos s ocem bio težak.

- Nikad nismo imali klasičan odnos oca i sina. Međutim, s obzirom na to da je on jedna od najvećih zvijezda ovih prostora i puno radi, mi nikad nismo ni stigli graditi taj odnos. Prije nisam to toliko shvaćao. Međutim, to nikad nije trebala biti izlika da se neke stvari promijene - dodao je Kristijan.

Nije poznato kad i gdje se Aki upoznao s Barbarom, ali s njom, očito je, proživljava drugu mladost. Njegova nova ljubav već mjesecima je obavijena velom tajnosti. Par vezu pažljivo čuva od javnosti, a vrijeme samo za sebe većinom provode u Sloveniji. Iako se na estradnim šankovima dugo šuška o njihovoj idili, članovi Parnog valjka o tome odbijaju razgovarati. Vijest je prvi donio RTL Exkluziv, čija se ekipa uputila u Sloveniju, gdje Barbara živi, kako bi razgovarali s pjevačem i njegovom novom odabranicom.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Rahimovski nikad nije volio govoriti o privatnom životu. Njegove bivše supruge nepoznate su javnosti, a i o odnosu sa sinom Kristijanom rijetko je govorio. Rekao je tek da je Kristijan njegova krv od koje ne može pobjeći te da se cijela obitelj zna okupiti u Skoplju na zajedničkim slavljima. Privatni život i dalje želi držati dalje od javnosti, pa o novoj idili nije htio govoriti...

POGLEDAJTE VIDEO: