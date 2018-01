'Farmerica' Sandra zakazala je svatove s dečkom iz showa

Čim smo se pogledali, znala sam da je Tin onaj pravi, rekla je prije godinu dana bivša farmerica Sandra Blažina (26) iz Durlinaca.

Foto: RTL

U showu 'Ljubav je na selu' bila je u potrazi za jednostavnim momkom koji će je oboriti na prvi pogled. Zaljubila se u Tina Mirta, s kojim je ljubovala i nakon snimanja.

Foto: Privatni album

- Svaki dan smo zajedno i veselimo se vremenu koje je pred nama. Ono najljepše za nas tek dolazi - ispričala je u srpnju, a pet mjeseci kasnije Tin ju je zaprosio. Prsten je dobila kao poklon ispod bora.

Foto: Privatni album

- Moj najsretniji Božić, moj najvredniji Božić - ushićena je bila Sandra. Isti dan novopečeni su zaručnici proslavili lijepe vijesti.

- Hvala ljudima koji su naš najljepši dan upotpunili svojom prisutnošću, trudom i zalaganjem te doveli naše zaruke na najbolji mogući nivo sreće. Teško je opisati količinu emocija koje je moje srce osjećalo ovih dana - rekla je frizerka. Zahvalila se i Bogu što je pronašla najboljeg muškarca, oslonac i podršku za cijeli život. Za Tina kaže da je romantičar i svaki put je iznova iznenadi malim stvarima.

- Najromantičnije je bilo kad me je pitao jesam li spremna nastaviti našu čaroliju. Odveo me na more, poklonio orhideju i pustio pjesmu Olivera Dragojevića - pohvalila se. Nakon showa Sandra je drastično promijenila izgled. Smršavjela je više od dvadeset kilograma, ošišala dugu kosu i postala plavuša.