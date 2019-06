Bivša Feminemka na vjenčanju Hrgovića zapjevala Thompsona

Koja čast 🎤🎶💞 Čestitke Marinela i @filip_hrgovic, nek Vam je sretno i blagoslovljeno! #wedding #pamelaramljak #andersoni #workandfun #najljepšamlada

A post shared by P A M E L A (@pamelaramljak) on Jun 1, 2019 at 12:31pm PDT