Bivša hrvatska manekenka je postala mama! Iza nje je borba zbog koje je opet učila hodati

Kim Kosanović Soldo (32) postala je majka! Bivša manekenka i magistrica psihologije 31. kolovoza rodila je prvo dijete, sina Kaija, a sretnom viješću pohvalila se na Instagramu.

Kim je još početkom kolovoza otkrila da će roditi dogovorenim carskim rezom u zagrebačkoj Petrovoj bolnici zbog zdravstvenog stanja nakon moždanog udara koji je pretrpjela 2017. godine. Tad je otkrila i ime koje su ona i suprug Bruno Soldo odabrali za sina. Objasnili su kako su Kai izabrali i zbog značenja koje za njih nosi, 'čista duša' u skandinavskim zemljama te 'pobjednik' u kineskoj kultu.

Foto: Facebook

Trudnoću je prošla bez većih poteškoća. Nije imala mučnine, a da se nešto promijenilo prvo je primijetila po umoru i potrebi za snom. Suprug Bruno posumnjao je na trudnoću prije nje.

- Čak mi je suprug Bruno, prije nego što smo saznali da sam trudna, na jednom ručku rekao da ne jedem neko predjelo jer sam možda trudna. Ja sam se tada nasmijala, ali dva dana poslije napravila sam test i odmah je bio pozitivan - prisjetila se Kim za Gloriju.

Bruno i Kim vjenčali su se početkom rujna prošle godine u Zagrebu. Kim je još tijekom trudnoće govorila koliko joj suprug pomaže te da vjeruje da će se odlično snaći u ulozi oca. Sa samo 22 godine imala je moždani udar. Bilo je to u srpnju 2017. u Podgorici, kad ju je iznenada presjekla jaka bol u glavi. Ubrzo više nije mogla govoriti i počela je gubiti ravnotežu, pa su je prijatelji odmah odvezli u bolnicu.

- Kad su došli u bolnicu, doktori su rekli da su došli pet minuta kasnije, da bih bila mrtva - prisjetila se svojedobno Kim.

Foto: Marko Jurinec

Slijedio je dug i zahtjevan oporavak. Ponovno je učila hodati, a zbog malformacije poslije je u Francuskoj prošla i tri operacije. Kao posljedica moždanog udara ostala joj je epilepsija, zbog koje joj je posebno važno da u prvim danima s bebom ne ostaje sama. U pomoć će joj uskočiti obitelj. Kim je još prije porođaja rekla da će uz nju biti i mama i svekrva.