Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' poslala poruku svima koji se bore s viškom kilograma

Kada se prije gotovo tri godine odlučila prijaviti u show 'Život na vagi', Ivana Radoš Kruškić iz Vinkovaca bila je svjesna da je to početak njezine borbe za bolju i kvalitetniju budućnost, a danas s osmijehom na licu i novom snagom.

- Drago mi je što sam bila dio tog projekta jer mi je to donijelo puno toga; ponajprije zdravlje, samouvjerenost, aktivnost u svemu, i oko djece i same sebe - kaže Ivana.

Sigurna je da će taj svoj potez uvijek smatrati hrabrom i nužnom odlukom koja joj je promijenila život nabolje, a kad je pitate koja joj je najvrjednija lekcija koju je ponijela iz showa, odmah kaže: „Samo se treba posložiti u glavi i sve ide lakše.“

Ivana ne skriva kako je povratak svakodnevici bez trenera i kamera bio izazovan, no pronašla je nove izvore motivacije.

Foto: PROMO RTL

- Ispočetka mi nije bilo teško, ali s vremenom mi je počelo nedostajati to da je netko stalno uz mene tko me 'tjera' na treninge, na prehranu… Nedostajala mi je ta ogromna podrška svih ljudi - i iza i ispred kamera. Ali, evo, uspijevam sama već gotovo tri godine; sad me 'tjeraju' djeca, obitelj i prijatelji - kroz smijeh kaže i naglašava da danas vodi aktivan život.

- Radim dodatni posao vikendom, poslužujem na svadbama pa bih rekla da mi je to zamijenilo šetnje. I dosta sam aktivna s djecom, primjerice, igramo nogomet kod kuće ili na igralištu, a ponekad se spustim u podrum u svoju teretanu i tamo odradim trening snage - objašnjava i dodaje da se i njoj dogodi da ponekad posustane, nema motivacije, no brzo se sjeti koliko je daleko stigla.

- Suočila sam se s gubitkom motivacije i tada sam vratila desetak kilograma. Ali brzo se prisjetiš što si sve prošao i koliko je bilo naporno, pogledaš svoje fotografije 'prije' i 'poslije' i motivacija se vrati. Također, mogu reći da me dosta moja Zuzana motivira u tome. S njom sam najviše u kontaktu od bivših kandidata, ali i s našom kapetanicom Šteficom, Daliborom, a i aktivna je grupa s ostalim članovima crvenog tima i našim Edom - kaže i dodaje da je podrška najbližih ključna i danas.

Foto: PROMO RTL

- Jako mi je važno što imam podršku svoje djece, prijatelja i obitelji. I što su iskreni sa mnom kad se opustim - nastavlja lijepa Slavonka kojoj je srce ispunjeno jer su njezina djeca ponosna na nju.

- Najviše zbog toga što su vidjeli koliko sam sada sretna, što se igram s njima, što volim ovaj život… sada smo svuda i svagdje, što prije showa nije bilo tako jer me uvijek bilo sram negdje otići. I važno je biti svojoj djeci primjer u prehrani, zdravlju, aktivnosti - ističe.

Za kraj Ivana ima jasnu poruku za sve koji se bore s viškom kilograma.

- Posloži se u glavi i ostvari tu promjenu jer neće nitko umjesto tebe! Promjena donosi zdravlje, bolji i lakši život, a čovjek se i psihički promijeni nabolje - zaključila je.ana

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.