Bivša misica Biljana Mančić o detoksu: Posljednjih tjedana pobijedila sam staru sebe...

Bivša Miss Universe Hrvatske Biljana Mančić već tjednima otvoreno dijeli svoje iskustvo jednogodišnjeg detoks programa koji je nedavno započela. Za 24sata otkrila je kako izgledaju peti i šesti tjedan, faza za koju kaže da joj je potpuno promijenila pogled na cijeli proces.

- Peti i šesti tjedan detoxa donijeli su mi novo, dublje razumijevanje cijelog procesa. Ovo više uopće nije priča o 'izbacila sam ovo' ili 'ne jedem ono'. Ovo je faza u kojoj konačno vidiš zašto se sve to radi i što se zapravo događa u tijelu. Detox po kojem radim nije kratkotrajni trend nego protokol koji pomaže tijelu da polako izbaci viruse, bakterije, toksine teške metale i sve ono što se godinama taložilo, posebno u jetri i crijevima - govori Splićanka.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Od petog tjedna uvodi i dodatnu podršku.

- A kad tijelo počne izbacivati takve stvari, logično je da mu treba i ozbiljna podrška. Zato od 5. tjedna kreće 'nova faza', faza suplementacije. Poanta detoksa nije samo u onome što sam izbacila, nego u onome što sada dodajem da olakšam posao jetri, štitnjači, imunitetu i živčanom sustavu - ističe Mančić.

Otkrila je i kako izgleda njezin jutarnji ritual.

- Jako je važno imati domaće namirnice, a ja sam ih pronašla u Moje Domaćinstvo OPG kojima se svaki put iznova veselim jer budu svježe i ukusne, ali bome i oku lijepe za vidjeti. Ujutro odmah na tašte pijem toplu domaću limunadu koja pokrene probavu, hidratizira organizam i pripremi jetru za rad. A nakon limunade krećemo sa suplementima - govori.

Foto: Privatni album

- Od suplemenata uzimam selen koji podržava štitnjaču i imunitet, cink koji je ključan za obnovu stanica, kožu i detoks jetre, vitamin B kompleks jer daje energiju i fokus, a zovem ga moj mentalni airbag. Zatim su tu magnezij koji mi drži stabilnim živčani sustav i san, a ašvaganda i melisa su anti-stres duo koji mi daje mekoću i ravnotežu ujutro

Sve zajedno pomaže tijelu da podnese proces izbacivanja virusa, bakterijskih toksina i teških metala - bez šoka i bez iscrpljenosti. I to je što se tiče moje jutarnje ture suplemenata. Naravno, postoje i oni za ručak i večeru… ali o tome ćemo drugi put. Pored ovoliko suplemenata čovjek jednostavno ne može ostat gladan - nastavlja.

Kako se detoks produbljuje, Biljana je odlučila dodatno podržati i kožu, koja prolazi svoju transformaciju.

- Zato sam za početak uvela Bioformula Plenhyage polinukleotide. Riječ je o tretmanu koji doslovno “popravi” kožu iznutra, očisti stanice od različitih radikala, obnovi je, pruži joj vlagu i rezultat baš bude odličan. Koža kao da živne, bude svježa, blistava. Naravno, napravila sam i vitaminsku infuziju koja je u poliklinici Makeover najveći hit. I to sam uzela strong infuziju jer ima vitamine, minerale , aminokiseline, glutation - ma nema čega nema. Ova infuzija je idealna da podignem imunitet i dam tijelu dodatnu snagu u ovoj fazi čišćenja. I dalje moram priznati su prisutni svakodnevni izazovi gdje odolijevam hrani u kojoj sam nekada uživala - priznaje.

Foto: privatna arhiva

Na kraju šestog tjedna, kaže, vidi jasne pomake: 'Ukratko: san stabilan, energija dobra, koža lijepa. A na pitanje kako izdržim, odgovor je držim fokus na benefite jer kad osjetiš benefite, ne želiš natrag. Ako sam u prva četiri tjedna pobijedila navike, onda sam u petom i šestom tjednu pobijedila staru verziju sebe'.