Shanna Moakler (46), bivša Miss SAD-a i bivša supruga bubnjara Travisa Barkera (46), trenutno je u burnoj vezi sa 18 godina mlađim Matthewom Rondeauom (28). Iako novi par pokušava javnosti pokazati kako u njihovoj vezi 'cvjetaju ruže', kći bivše misice tvrdi drugačije. Naime, nakon brojnih ispada ljubomore i izjava Moakler vezi novih zaruka Travisa i Kourtney Kardashian (42) koje su joj teško pale, oglasila se kći Alabama Luella Barker (16) s javnosti podijelila što uistinu misli o ne tako idiličnoj majčinoj vezi. - On je loš čovjek zbog kojeg mama stalno plače. Ne samo da se užasno ponaša prema njoj, nego je još i vara - izjavila je Alabama. - Moja mama nikad nije bila kompletno uključena u moj život. Molim vas da je prestanete predstavljati kao divnu majku. Jesu li vas vaše majke željele viđati na Majčin dan? Mene moja nije. Dosta mi je skrivanja, istina se vidi. Govorite da bih trebala pokazati poštovanje prema osobi koja mi je dala život. Ali, žena koja mi je dala život nije u mom životu. Prošlo je sedam mjeseci otkako sam je vidjela i nije me za to vrijeme ni jednom nazvala. Ako je i dalje želite podržavati, onda je podržavajte, samo naprijed, baš me briga - dodala je kći poznatog bubnjara. Par se razveo 2006. godine jer je Travis optužio Shannu da ga vara dok je ona tvrdila suprotno i izjavila da on nju vara više ni manje sa Kim Kardashian (41). Iako je prošlo 15 godina od razvoda to nije zaustavilo bivšu misicu da javno vrijeđa vezu od Travisa i Kourtney. No ono je zanimljivo je da su sva djeca od Shanne i Travisa su jako bliska sa Kourtney i to je ono što je najviše povrijedilo. - Obitelj mi je rastrgana zbog ove obitelji, a sad su se moja djeca udaljila od mene zbog druge sestre - rekla je za TMZ pa najstarijoj sestri iz klana Kardashian poručila: - Hvala što si mi uništila obitelj.