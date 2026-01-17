Bivša Miss i poznati rukometni reprezentativac snimljeni u rijetkom zajedničkom izlasku

Iako već godinama uspješno izbjegavaju javnu pažnju, Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić u petak su navečer ipak stali pred objektive fotografa. Poznati bračni par viđen je na autorskoj predstavi "Žena, majka, glumica Mare" glumice Marijane Mikulić, održanoj u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Bivša Miss sporta Hrvatske i nekadašnja manekenka, danas uspješna pravnica, supruga i majka, zablistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji. Monokromatski outfit upotpunila je čizmama s visokim potpeticama i upečatljivim crvenim ružem, koji je dodatno naglasio njezinu svijetlu put i plavu kosu. Njezin suprug, bivši hrvatski rukometni reprezentativac i jedan od omiljenih “Kauboja”, pokazao je opušteniji stil – s gustom bradom i naočalama, u znaku modernog, zrelog looka.

Podsjetimo, Mia i Damir Bičanić vjenčali su se u srpnju 2014. godine, u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a slavlje su organizirali u hotelu Esplanade.

Zagreb: Predstava "Žena, majka, glumica - Mare", monodrama Marijane Mikulić | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL