Obavijesti

Show

Komentari 0
UŽIVALI NA PREDSTAVI

Bivša Miss i poznati rukometni reprezentativac snimljeni u rijetkom zajedničkom izlasku

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Bivša Miss i poznati rukometni reprezentativac snimljeni u rijetkom zajedničkom izlasku
10
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naš poznati par. misica Mia Bičanić Šlogar i rukometni reprezentativac Damir Bičanić u petak su bili u Lisinskom na predstavi gdje su zajedno stali pred objektive fotografa

Admiral

Iako već godinama uspješno izbjegavaju javnu pažnju, Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić u petak su navečer ipak stali pred objektive fotografa. Poznati bračni par viđen je na autorskoj predstavi "Žena, majka, glumica Mare" glumice Marijane Mikulić, održanoj u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Bivša Miss sporta Hrvatske i nekadašnja manekenka, danas uspješna pravnica, supruga i majka, zablistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji. Monokromatski outfit upotpunila je čizmama s visokim potpeticama i upečatljivim crvenim ružem, koji je dodatno naglasio njezinu svijetlu put i plavu kosu. Njezin suprug, bivši hrvatski rukometni reprezentativac i jedan od omiljenih “Kauboja”, pokazao je opušteniji stil – s gustom bradom i naočalama, u znaku modernog, zrelog looka.

Podsjetimo, Mia i Damir Bičanić vjenčali su se u srpnju 2014. godine, u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a slavlje su organizirali u hotelu Esplanade. 

Zagreb: Predstava "Žena, majka, glumica - Mare", monodrama Marijane Mikulić
Zagreb: Predstava "Žena, majka, glumica - Mare", monodrama Marijane Mikulić | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
STIGLA PRINOVA Rodio se Borna: Damir Bičanić i Mia Šlogar su dobili sinčića
Rodio se Borna: Damir Bičanić i Mia Šlogar su dobili sinčića

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Valentine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda
DVAPUT TRAŽILA LJUBAV

Sjećate se Valentine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

U showu 'Ljubav je na selu' upoznala je Vatroslava za kojeg se i udala. No ljubav nije potrajala, a u show se prijavila ponovo. Spojila se s Tonijem te su se čak i zaručili. No ni ta ljubav nije bila dugotrajna
Marko Vargek za 24sata: Arija i ja smo si najveći obožavatelji
VELIKI INTERVJU ZA CAFE

Marko Vargek za 24sata: Arija i ja smo si najveći obožavatelji

Marko Vargek vodi emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’ na RTL-u, uskoro ga gledamo u ‘Gospodinu Savršenom’, a velika podrška u svemu mu je zaručnica Arija Rizvić
FOTO Zagrebačka špica: Opa! Pogledajte tko se sve prošetao
'PAPARAZZO' KUTAK

FOTO Zagrebačka špica: Opa! Pogledajte tko se sve prošetao

Subotnje prijepodne u centru Zagreba je 'pravi ritual'. Ispred fotoobjektiva izmjenjuju se stilovi, stavovi i generacije: od urbanog minimalizma do hrabrih modnih iskoraka. Špica tako postaje više od gradske navike. Ove subote na špici su se zatekli glazbenik Marko Tolja s djecom, političarka Mirela Holy, televizijsko lice i novinar Ivan Vrdoljak, poduzetnik Milan Lučić, bivša premijerka Jadranka Kosor, političar Niko Tokić Kartelo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026