Naš poznati par. misica Mia Bičanić Šlogar i rukometni reprezentativac Damir Bičanić u petak su bili u Lisinskom na predstavi gdje su zajedno stali pred objektive fotografa
Bivša Miss i poznati rukometni reprezentativac snimljeni u rijetkom zajedničkom izlasku
Iako već godinama uspješno izbjegavaju javnu pažnju, Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić u petak su navečer ipak stali pred objektive fotografa. Poznati bračni par viđen je na autorskoj predstavi "Žena, majka, glumica Mare" glumice Marijane Mikulić, održanoj u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Bivša Miss sporta Hrvatske i nekadašnja manekenka, danas uspješna pravnica, supruga i majka, zablistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji. Monokromatski outfit upotpunila je čizmama s visokim potpeticama i upečatljivim crvenim ružem, koji je dodatno naglasio njezinu svijetlu put i plavu kosu. Njezin suprug, bivši hrvatski rukometni reprezentativac i jedan od omiljenih “Kauboja”, pokazao je opušteniji stil – s gustom bradom i naočalama, u znaku modernog, zrelog looka.
Podsjetimo, Mia i Damir Bičanić vjenčali su se u srpnju 2014. godine, u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a slavlje su organizirali u hotelu Esplanade.
