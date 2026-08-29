Bivša Miss SAD-a dva puta pala na pozornici. Njena reakcija je postala instant hit na internetu

Oproštajna šetnja Audrey Eckert, Miss SAD-a 2025., trebala je biti elegantan kraj njezine vladavine, no pretvorila se u nezaboravan trenutak ljudskosti. Dok je predavala krunu svojoj nasljednici, Eckert se spotaknula i pala ne jednom, već dva puta. Njezina graciozna i humoristična reakcija na nezgodu pretvorila je potencijalnu sramotu u inspirativnu priču koja je postala viralna.

Nespretni oproštaj na jubilarnom izboru

Na svečanosti 27. kolovoza, kojom se slavila 75. obljetnica izbora pod temom "75 godina ikona", Audrey Eckert zakoračila je na pozornicu za svoj posljednji hod. Spotaknula se o dugu haljinu i pala na koljena, a kruna joj je zamalo pala s glave. Voditelj Ian Ziering priskočio je u pomoć uz gromoglasan pljesak publike. Nakon što je ustala, samo nekoliko trenutaka kasnije, ponovno je pala. Ovaj put je samo slegnula ramenima i s osmijehom nastavila prema novoj pobjednici, Justus Kelley.

Miss USA 2025, Audrey Eckert, se cayó en vivo DOS VECES durante su desfile de despedida en la final del concurso de este año😭 pic.twitter.com/1IrPNQh0aJ — nacho con O (@NachoConO) August 28, 2026

'Nije oproštaj kakav sam zamislila'

Kasnije je otkrila da su je padovi isprva shrvali, pogotovo jer je već jednom pala iza kulisa neposredno prije izlaska na pozornicu. Zbog brzog tempa programa, nije imala vremena prilagoditi haljinu prije svoje oproštajne šetnje, što je i dovelo do nezgode pred kamerama.

​- Zatim sam pala dva puta tijekom šetnje. To definitivno nije način na koji sam zamislila oproštaj od pozornice Miss SAD-a, pogotovo jer je to za mene već bio iznimno emotivan trenutak. Ali nakon 24 sata za procesuiranje, shvatila sam da u tome postoji nešto ponizno. Svi smo ljudi i ponekad stvari ne idu savršeno, čak ni na pozornici gdje bi sve trebalo biti savršeno. Mislim da je najvažnije kako se ponovno digneš - poručila je Eckert u izjavi za People.

Postala je 'Jennifer Lawrence svijeta ljepote'

Njezin pad i šarmantna reakcija brzo su postali viralni, a Eckert, 24-godišnja stručnjakinja za digitalnu sigurnost iz Nebraske, dobila je nadimak "Jennifer Lawrence svijeta izbora ljepote", aludirajući na poznati pad glumice na dodjeli Oscara. Šalu je s oduševljenjem prihvatila. "Ako ću po tome biti poznata, prihvaćam!" izjavila je. Zamolila je javnost za razumijevanje, ističući da se "ispod te krune nalazila stvarna osoba koja je proživljavala vrlo emotivan i kaotičan trenutak". Njezin je cilj da ljudi u svemu vide humor i podsjetnik da nas neočekivani trenuci čine ljudima. Krunu je na kraju predala Justus Kelley (31), koja je ušla u povijest kao prva majka i udana žena s titulom Miss SAD-a.

*uz korištenje AI-ja