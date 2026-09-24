Obavijesti

Show

Komentari 0
NIKAD NIJE KASNO

Bivša pjevačica Destiny's Childa (47) upisala psihologiju: 'Jer vam je svima potrebna pomoć'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Bivša pjevačica Destiny's Childa (47) upisala psihologiju: 'Jer vam je svima potrebna pomoć'
10
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjevačica Michelle Williams otkrila je da je upisala psihologiju na Sveučilištu Regent

Admiral

Bivša članica grupe Destiny's Child, pjevačica Michelle Williams, otkrila je da je upisala fakultet te se tako vratila studiranju. Na svome je Instagramu objavila da je studentica druge godine psihologije na Sveučilištu Regent.

BILA U SJENI KOLEGICA Sjećate se Michelle iz Destiny's Child? Evo kako danas izgleda
Sjećate se Michelle iz Destiny's Child? Evo kako danas izgleda

- Ljudi, vaša cura vratila se u školu. Pokušavala sam se odgovoriti od toga da ovo objavim. Čak ni obitelji ni prijateljima nisam ništa rekla zbog misli koja me stalno pratila: 'Što ako ne završiš?' Završit ću, i to s najboljim rezultatima. Jer vam je svima potrebna pomoć! Šalim se... donekle. Savjetnici i profesori su mi odlični! Pomolite se za moju ustrajnost i fokus - napisala je Williams ispod objave fotografije na kojoj nosi majicu s logom sveučilišta.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Sveučilište Regent privatno je kršćansko sveučilište koje se nalazi u Virginia Beachu, a veliki dio nastave i predavanja odvija se online. 

- Vidim sve poruke i želim vam odgovoriti, ali moram ići čitati. Sve vas volim. P.S. Svaki savjet za učenje je dobrodošao - oglasila se pjevačica kasnije u komentarima.

MICHELLE WILLIAMS Bivša članica benda Destiny's Child završila je na psihijatriji
Bivša članica benda Destiny's Child završila je na psihijatriji

Među prvima koji su joj pružili podršku bila je njezina kolegica iz grupe Destiny's Child, Kelly Rowland.

- Ljubavi moja! Ti to možeš! Srce mi je prepuno! Ovo je tvoje vrijeme - napisala je Rowland u komentaru.

Williams je i ranije govorila o bliskom odnosu s Kelly Rowland i Beyoncé. U intervjuu za People iz 2024. godine opisala ih je kao obitelj.

- Osjećam da me Bog blagoslovio s još sestara. Imam dvije sestre kod kuće u Illinoisu, a on mi je dao još dvije. One koje voliš i do kojih ti je stalo podržavaš najbolje što možeš. Zato sam uistinu zahvalna - rekla je tada.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mama Renata se mazi na plaži u tangicama, legla na supruga i oprostila se od ljeta
'ADIO LITO'

FOTO Mama Renata se mazi na plaži u tangicama, legla na supruga i oprostila se od ljeta

Mama Renata obukla je narančaste tangice pa za zadnji pozdrav ljetu, na plaži legla na supruga
Tuga u obitelji Ecije Ojdanić: 'Ja sam zanijemila kad sam to čula'
EMOTIVNA OBJAVA

Tuga u obitelji Ecije Ojdanić: 'Ja sam zanijemila kad sam to čula'

Milenka Ojdanić, majka popularne glumice na društvenim mrežama podijelila je emotivnu objavu o smrti svog brata Jakova, izražavajući bol i sjećanja na njihovu blisku povezanost
FOTO Mika iz 'Big Brothera' neprepoznatljiv je kao žena: U crnom korzetu pokazuje grudi
ANA NIKOLIĆ

FOTO Mika iz 'Big Brothera' neprepoznatljiv je kao žena: U crnom korzetu pokazuje grudi

Mika Vasić u Big Brother kuću ušao je sa svojim roditeljima i bratom. Zabavljali su regiju svojim zabavnim izjavama, a nakon nekoliko godina priznali kako su promijenili spol, pa se Mika sada zove Ana Nikolić te se rado fotka u provokativnim izdanjima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026