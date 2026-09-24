Bivša pjevačica Destiny's Childa (47) upisala psihologiju: 'Jer vam je svima potrebna pomoć'

Bivša članica grupe Destiny's Child, pjevačica Michelle Williams, otkrila je da je upisala fakultet te se tako vratila studiranju. Na svome je Instagramu objavila da je studentica druge godine psihologije na Sveučilištu Regent.

- Ljudi, vaša cura vratila se u školu. Pokušavala sam se odgovoriti od toga da ovo objavim. Čak ni obitelji ni prijateljima nisam ništa rekla zbog misli koja me stalno pratila: 'Što ako ne završiš?' Završit ću, i to s najboljim rezultatima. Jer vam je svima potrebna pomoć! Šalim se... donekle. Savjetnici i profesori su mi odlični! Pomolite se za moju ustrajnost i fokus - napisala je Williams ispod objave fotografije na kojoj nosi majicu s logom sveučilišta.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Sveučilište Regent privatno je kršćansko sveučilište koje se nalazi u Virginia Beachu, a veliki dio nastave i predavanja odvija se online.

- Vidim sve poruke i želim vam odgovoriti, ali moram ići čitati. Sve vas volim. P.S. Svaki savjet za učenje je dobrodošao - oglasila se pjevačica kasnije u komentarima.

Među prvima koji su joj pružili podršku bila je njezina kolegica iz grupe Destiny's Child, Kelly Rowland.

- Ljubavi moja! Ti to možeš! Srce mi je prepuno! Ovo je tvoje vrijeme - napisala je Rowland u komentaru.

Williams je i ranije govorila o bliskom odnosu s Kelly Rowland i Beyoncé. U intervjuu za People iz 2024. godine opisala ih je kao obitelj.

- Osjećam da me Bog blagoslovio s još sestara. Imam dvije sestre kod kuće u Illinoisu, a on mi je dao još dvije. One koje voliš i do kojih ti je stalo podržavaš najbolje što možeš. Zato sam uistinu zahvalna - rekla je tada.