Bivša pobjednica Dore ostala je zbunjena: 'Ništa ne razumijem'

Pobjednica talent showa 'The Voice' 2015. i naša predstavnica na Eurosongu 2016., Nina Kraljić (27) s pjesmom 'Lighthouse' nije se proslavila, odnosno završila je među zadnjim plasiranima u finalu. Nakon sinoćnje pobjede Omišljanina Damira Kedže (32) na ovogodišnjoj Dori, Nina se oglasila na društvenim mrežama jer joj nije bio jasan zabavan program koji je trajao za vrijeme glasovanja publike.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Čekaj malo. Vinko pobijedi na The Voice, a Filip i Bernarda upravo nastupaju na Dori? Objasnite molim kako je to u redu prema pobjedniku i kakve veze The Voice uopće ima s Dorom? Ništa ne razumijem više - izjavila je Nina na društvenim mrežama, no ubrzo je status obrisala.

Nina se posljednje u vrijeme sve rjeđe pojavljuje u javnosti, a nedavno je na profilu društvene mreže izrazila nezadovoljstvo hrvatskom glazbenom scenom i najavila povlačenje.

Foto: Facebook

- Nastavit ću objavljivati nove pjesme, ali ću napraviti pauzu s nastupima nakon veljače, možda se okrenuti i nekom drugom poslu dok se možda ne dogodi neki bolji vjetar - napisala je Nina u objavi na Facebooku. Otkrila je kako se u pet godina karijere umorila od traženja suradnika i pokušavanja da pronađe svoje mjesto na sceni u Hrvatskoj.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Nisam dobila osjećaj da Hrvatska cijeni ovo što mogu ponuditi pogotovo jer mi je u cilju uvijek bila promocija i našeg etno izričaja uz sklapanje starog s novim, fuzije etna i popa i filmske glazbe - istaknula je Nina.

POGLEDAJTE VIDEO: