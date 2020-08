Bivša prijateljica: Melania ne podnosi Ivanku i Michelle...

<p>Kako i svako prijateljstvo iz interesa, tako je i ono između <strong>Melanie Trump</strong> (50) i njezine donedavne savjetnice <strong>Stephanie Winston </strong>Wolkoff, završilo biografskom knjigom koja otkriva brojne spletke u obitelji Trump. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>U utorak, 1. rujna izlazi knjiga 'Uspon i pad mog prijateljstva s prvom damom' koju potpisuje Wolkoff i u kojoj je otkrila netrpeljivost između Melanie i <strong>Ivanke</strong>, Trumpove kćeri iz prvog braka, kao i netrpeljivost prema svojoj prethodnici <strong>Michelle Obama. </strong></p><p>Wolkoff piše da je Melanijina opsesija bila kako izgurati Ivanku iz kadra na službenim fotografijama. </p><p>- Njihov odnos uvijek je bio zategnut, a Ivanku je posprdno nazivala 'princezom'. U jednoj SMS poruci napisala je 'Znaš da je zmija' - kaže. </p><p>Također, uoči useljenja u Bijelu kuću, Melanija je rekla da neće u nju ući prije no što se zamijene svi tuševi i WC školjke koje su koristili Obame. Nije odgovarala na pitanja o svom braku.</p><p>- Svako takvo pitanje je izbjegavala i odgovarala protupitanjima o meni, mojem braku, mojoj djeci i mužu, te je bila fascinirana mojom karijerom, piše Wolkoff, čiji je angažman u Bijeloj kući počeo tjedan dana nakon Trumpove inauguracije 20. siječnja 2017. godine i to kao Melanijina savjetnica za razna društvena događanja. </p><p>Druženje i prijateljstvo dvije žene počelo je puno prije no što je Melania postala prva dama. Wolkoff je karijeru počela 1998. godine u 'Vogueu', gdje ju je Anne Wintour angažirala kao svoju asistenticu i s vremenom je napredovala do vodeće osobe za posebne evente. Tako je počela širiti krug poznanstava među bogatim i slavnim Amerikancima, pa je upoznala i Melaniu Trump.</p><p>Nakon što se 2000. udala za nekretninskog mogula Davida Wolkoffa, Stephanie Winston nastavila je raditi u 'Vogueu', a onda je otišla iz magazina i tu počinje njezin pad. Njezino ime ipak u svijetu bogatih i slavnih nije značilo toliko kao kad je iza nje stajala Anne Wintour. </p><p>S vremenom je pokrenula svoju agenciju za organiziranje evenata, a u prijateljstvu s Melaniom Trump vidjela je mogućnost da vrati ugled i proširi poslove. No, početkom ove godine New York Times je objavio tekst u kojem je pisalo da je Bijela kuća papreno plaćala usluge Stephanie Winston Wolkoff – ukupno oko 26.000.000 dolara. </p><p>Nakon toga, suradnja s njom je ubrzo bila gotova. Stephanie Winston Wolkoff izgubila je i ugled u modnom svijetu u kojem većina javno podržava demokrate. </p><p>Nakon svega, iskoristila je mogućnost dobre zarade u objavljivanju skrivenih tajni svoje bivše prijateljice Melanije. </p><p> </p>