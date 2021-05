Biti djevojka princa zastrašujuće je i neugodno, izjavila je bivša djevojka princa Harryja, Chelsy Davy (35) za britanske medije. Time je mislila na pretjeranu medijsku pažnju i bliceve paparazza koji su je posvuda pratili, a ne na samu vezu s princem.

POGLEDAJTE VIDEO: Princ Harry u novom intervjuu s Oprah

Chelsy i princ Harry u vezi su s prekidima bili ukupno 7 godina. Prekinuli su 2011. godine kada je Chelsy definitivno odlučila da takav život nije za nju. Princ je s bivšom navodno ostao u dobrim odnosima.

Prohodali su 2004. kada je Davy iz Zimbabvea došla na školovanje u Veliku Britaniju. Trebale su joj godine nakon prekida da javno progovori o životu s princom.

- Da, bilo je naporno. Bilo je previše, ludo zastrašujuće. Najteže mi je to sve padalo kada bi se nalazila u lošoj situaciji. Nisam se mogla nositi s tim. Bila sam mlada, nastojala biti tek obično dijete i za mene, to je bilo užasno - izjavila je davno za The Times.

Vojvoda od Sussexa u jednoj od emisija o mentalnom zdravlju za Apple TV koju radi s Oprah Winfrey izjavio je da se kraljevski život odrazio na njegovo psihičko zdravlje.

- Prije izlaska iz kuće počeo bih se preznojavati. Napadaji panike, anksioznost. Od 28 do 32 godine bila je to prava noćna mora za mene. Bilo mi je užasno svaki put kada bih ušao u auto i kada bih ugledao kameru - ispričao je princ o periodu nakon što je njegova veza s Chelsy završila, no i dalje su oboje bili meta tabloida i paparazza.

Dok su bili zajedno, Chelsy su novinari stalno ispitivali o njezinoj vezi s Harryjem, a u to je vrijeme počela je graditi pravnu karijeru te je taj put sam po sebi bio zahtjevan. Stalno su je pratili paparazzi koji su joj stvarali stres, a na kraju je došlo i do prekida.

- Volim uživati u životu, ali sam i vrlo ambiciozna. Mediji nisu znali koliko ja zapravo naporno radim jer nisam o tome na sav glas pričala. Slikali bi me u rijetkim provodima u sitnim noćnim satima, a nikada kada bi svako jutro odlazila na posao. Ispalo je da samo partijam - rekla je.

Harry je u intervjuu kojeg je dao povodom svog 21. rođendana rekao da to sve jako loše utječe na njegovu djevojku i da joj stvara stres.

Ostali su prijatelji, a Chelsy je čak prisustvovala na prinčevom vjenčanju s Meghan Markle te vjenčanju princa Williama i Kate Middleton. Navodno je tada zaključila da je prekid s Harryjem bila ispravna odluka.