KONFERENCIJA U ZAGREBU

Bivša trenerica iz Života na vagi okuplja liječnike i stručnjake: Govorit će o zdravlju bez tabua

Konferenciju organizira kineziologinja Maja Ćustić, a 18. travnja u Zagrebu govorit će se o hormonima, prehrani, emocijama i cjelovitom pristupu zdravlju

Iz preopterećenosti prebrzim životom nastala je konferencija Kako dalje?. U organizaciji Maje Ćustić, kineziologinje i bivše trenerice showa 'Život na vagi', 18. travnja, okupit će se liječnici, terapeuti, stručnjaci i ljudi s iskustvom, a sve s ciljem da publici prenesu svoje stručno znanje.

- Istina je jednostavna, većina nas je izgubljena u šumi savjeta i više ne zna kome vjerovati - poručuje Maja otkrivajući da će se na konferenciji otvoreno govoriti o temama o kojima se najčešće šuti. Koliko hormoni doista upravljaju našim fazama života, zašto bježimo od ugljikohidrata, iako su nam potrebni, zašto je magnezij ključan mineral za život, kako emocije utječu na tijelo i što nam rade virusi, paraziti i bakterije.

- Svakodnevno slušam tuđe borbe. A onda sam prošla i svoju. Ozbiljno zdravstveno iskustvo s parazitima koje me moglo koštati života. To me naučilo koliko je važno komunicirati sa stručnjacima koji tijelo gledaju u cjelini i traže uzrok stanja u kojem se nalazimo - otkriva Ćustić.

Svoja iskustva podijelit će i oni koji znaju što znači doći do ruba, poput alpinista Stipe Božića i olimpijca Damira Martina, koji će govoriti o granicama izdržljivosti, padu i povratku.

Konferencija Kako dalje? je rezultat osobnog iskustva, a namijenjena je svima; mladima i starima, sportašima i rekreativcima, zdravima i onima koji se s izazovima već nose. Svima koji žele razumjeti svoje tijelo i preuzeti odgovornost za svoj život.

- Vrijeme je da počnemo misliti svojom glavom i postavimo prava pitanja - zaključuje Ćustić.

Konferencija Kako dalje? održat će se 18. travnja u hotelu Zonar u Zagrebu, a ulaznice su dostupne putem platforme Entrio.

Sve dodatne informacije o konferenciji možete pratiti na instagram profilu @kakodalje_konferencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

