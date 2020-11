Bivša Trumpova žena: Neka igra golf, to je najbolje što sad može

<p>Nakon nekoliko dana neizvjesnosti saznali su se rezultati američkih predsjedničkih izbora. Pobjednik je<strong> Joe Bidden </strong>(77), a rezultate je komentirala i bivša supruga <strong>Donalda Trumpa</strong> (74), <strong>Ivana Trump</strong> (71). Zaželjela je, kaže, da cijela ova 'drama' završi što prije, ali i istaknula da sumnja da će Trump tako lako odustati. </p><p>- On je loš gubitnik. Ne voli gubiti pa će se nastaviti boriti, boriti i boriti - rekla je Ivana za strane medije. Dodala je da se ipak nada da će se suočiti s realnošću i odstupiti. </p><p>- On se mora povući i objaviti da je izgubio - ispričala je Ivana pa nastavila: </p><p>- Ja samo želim da sve to što prije završi, na ovaj ili onaj način. Uopće me nije briga.</p><p>Njena djeca <strong>Donald mlađi</strong> (42), <strong>Ivanka </strong>(39) i <strong>Eric</strong> (36) osjećaju se dobro, a njihova majka jedva čeka da napuste Bijelu kuću. </p><p>- Mislim da su uživali biti uz Donalda i sudjelovati u izborima, ali sad je gotovo. Nisam sigurna kakvi su im planovi, ali ja samo želim da nastave s normalnim životom. Ne životom u Washingtonu, nego u New Yorku, ili gdje god žele, ali da vode normalne živote - poručila je. </p><p>Ivana je također prognozirala da bi ovo mogao biti kraj Trumpove političke karijere. </p><p>- Mislim da nema izbora. Mislim da će otići u Palm Beach, igrati golf i živjeti normalnim životom. To je najbolje što može napraviti. On mrzi gubiti, sigurna sam u to. Ali, ako je izgubio - izgubio je. Ima dovoljno novca, dovoljno mjesta na koje može otići i uživati u svom životu - rekla je Ivana za kraj. S Donaldom je bila u braku od 1977. do 1992. godine. </p>