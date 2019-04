Bivša zaručnica Eltona Johna: 'Ostavio me usred noći, pijan'

Na sjeveru američke savezne države Teksas živi Linda Hannon (75), nekada zaručnica, gotovo ostavljena pred oltarom, od strane Reginalda Dwighta.

Dwight je ostatku svijeta poznat kao pjevač Elton John (72). On je Britanku Hannon ostavio na najgrublji mogući način, te se više nikada nisu čuli.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Sve se to izdogađalo kada je cijela svadba - od ceremonije do torte, bila isplanirana. Hannon si je sama kupila zaručnički prsten jer John nije imao novaca za to.

- Reg Dwight je te 1970 pijan došao doma i probudio me. Rekao mi je da se ne može ženiti samnom jer mu je glazbena karijera na prvom mjestu - kaže Hannon za The Sun.

- Vidjela sam da je sve lošije volje kako se dan bližio, ali nisam znala što mu je u glavi - kaže umirovljenica o glazbeniku koji je u dugogodišnjoj vezi s partnerom Davidom Furnishem (56) s kojim ima dva posvojena sina, Zacharyja i Elijaha.

Foto: Screenshot/Hello! - Nisam znala da se u sebi bori sa svojom seksualnošću - kaže razvedena majka troje odrasle djece o pjevaču koji, ruku na srce, tada još nije 'izašao iz ormara' nego se čak 1984. oženio s glazbenom tehničarkom Renate Blauel (66) ali je taj brak potrajao četiri godine, a onda je Elton sebi i svijetu priznao da je gay.

- Usprkos svemu, i sramoti, i tome da imam novinu na kojoj je na naslovnici moje lice i piše 'ostavio me pred oltarom' meni je drago da je pronašao pravu ljubav - prepričava.

Johna su, samo par mjeseci prije nego što se proslavio, i dva muška prijatelja uvjerila da mu je život, i karijera, gotovi ako se oženi. To je navodno inspiriralo i pjesmu 'Someone Saved My Life Tonight'.

Sve to izlazi na vidjelo u osvit promocije filma 'Rocketman' o Johnovom životu. Glumi ga Taron Egerton, a epizoda sa zarukama s Lindom je 'obrisana'.

- Nikada me niti jedan producent nije kontaktirao - kaže Hannon o filmu o bivšem zaručniku kojeg bi, tvrdi, rado opet vidjela. Naime, nisu se sreli od te sudbonosne noći kada je on otišao.

- Pričala bih mu o svojoj djeci i unucima - kaže Hannon.

